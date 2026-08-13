La Epic Games Store volvió a consentir a los jugadores de PC con un nuevo regalo que puede reclamarse completamente gratis. Se trata de una aventura de exploración que combina ciencia ficción, misterio y un enorme mundo abierto que te encantará.

La promoción ya está disponible y será una excelente oportunidad para quienes disfrutan explorar escenarios, descubrir secretos y conocer personajes mientras avanzan en la historia. Lo mejor es que, una vez reclamado, el juego permanecerá para siempre en la biblioteca digital de los usuarios.

Así pues, si quieres sumar una nueva experiencia a tu colección sin gastar un solo peso, será mejor que prestes atención. La promoción tiene una fecha límite bastante clara.

Epic Games Store regala este juego de mundo abierto por tiempo limitado

El nuevo obsequio es Caravan SandWitch, una aventura narrativa desarrollada por Plane Toast. El título lleva a los jugadores hasta Cigalo, un planeta con paisajes inspirados en la región francesa de Provenza.

La historia gira alrededor de una misteriosa desaparición, por lo que la protagonista emprenderá un viaje para encontrar a su hermana, mientras descubre poco a poco los secretos que esconde este particular mundo.

Cabe mencionar que para avanzar será necesario explorar grandes extensiones de terreno, descubrir ruinas y ayudar a diferentes comunidades.

Uno de los elementos principales de la aventura es una camioneta que acompañará a la protagonista durante el viaje. El vehículo puede mejorarse con diferentes herramientas para abrir nuevos caminos y acceder a zonas anteriormente inaccesibles a buena velocidad.

Una aventura sin combates, muerte ni límite de tiempo

Una de las características más curiosas de Caravan SandWitch es que apuesta por una experiencia completamente enfocada en la exploración.

El juego deja a un lado los combates, las muertes y los límites de tiempo. Esto permite recorrer Cigalo con calma, ya sea utilizando la camioneta o caminando por sus diferentes regiones.

Si eres de los que desean conseguir este juego, solamente debes ir al perfil de Caravan SandWitch en la Epic Games Store y reclamarlo antes del 20 de agosto a las 9:00 AM.

¿Te interesa esta aventura de ciencia ficción y exploración? ¿Qué te parece que Epic Games Store regale experiencias independientes como esta? Cuéntanos en los comentarios.

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