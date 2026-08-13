Podemos decir sin miedo a equivocarnos que Steam se convirtió en un salvavidas para los jugadores con presupuestos modestos que simplemente no pueden darse el lujo de comprar juegos a precio completo. Esto gracias a sus cada vez más recurrentes campañas de ofertas que permiten conseguir gratis uno o más títulos de PC.

Precisamente, ahora mismo hay otra rebaja especial que permite a los usuarios de la tienda de Valve reclamar un interesante videojuego narrativo. Ahora bien, hay un asterisco a tener en cuenta. Y es que se trata de un título que se ofreció sin costo a principios de 2026, por lo que cabe la posibilidad que algunos fans ya lo tengan en su librería.

Pero si lo vemos desde otra perspectiva, esta nueva promoción representa una segunda oportunidad para reclamar el juego en cuestión y añadirlo a la colección de Steam. A continuación, compartiremos todos los detalles sobre esta iniciativa.

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Deponia está disponible gratis y para siempre en Steam, pero sólo por tiempo limitado

Steam, a diferencia de la Epic Games Store, carece de una campaña semanal de regalos y otras iniciativas similares. ¿Eso quiere decir que los juegos gratuitos brillan por su ausencia en la plataforma? En lo absoluto, pero depende de cada estudio y desarrollador obsequiar sus títulos a la comunidad de PC.

Actualmente, la compañía Daedalic Entertainment ofrece una rebaja total para uno de sus títulos más icónicos. Esto como parte de una nueva venta especial que se llevará a cabo del 13 al 27 de agosto de 2026, aunque el título en cuestión estará disponible sin costo por más días.

Pero, ¿de qué juego se trata? Hablamos de Deponia, una hermosa aventura narrativa que presenta una historia de acción y comedia. Estamos ante una de las novelas visuales más icónicas de la década pasada, pues fue hecha por el estudio que alguna vez fue llamado el “Lucasarts de Alemania”.

El título desarrollado por Daedalic Entertainment tiene 100% de descuento, lo que significa que está disponible gratis y los jugadores que tengan interés pueden reclamarlo por $0 USD. Para aprovechar esta promoción de tiempo limitado, basta con visitar la página de Steam del juego y dar clic en “Agregar a la cuenta”.

Pero claro, esta atractiva rebaja tiene fecha de caducidad. Los fanáticos podrán reclamar su copia gratuita del videojuego hasta el 20 de agosto de 2026 a las 11:00 AM. Después de esa fecha, Deponia regresará a su precio normal de $9.99 USD o $109.99 MXN.

Tal como explicamos previamente, no es la primera vez que se ofrece gratis esta experiencia narrativa a la comunidad de Steam. Los jugadores de PC pudieron añadirlo a su colección a mediados de marzo, y en aquel entonces el título estuvo disponible gratis durante una semana.

Los fanáticos que dejaron pasar dicha promoción, ahora tienen otra oportunidad para probar Deponia sin gastar un solo centavo.

Deponia está disponible completamente gratis por tiempo limitado en Steam, y los jugadores que lo reclamen podrán conservarlo para siempre

Deponia es una novela visual que será del agrado de los fans del género

Aunque Deponia está gratis en Steam, es probable que algunos jugadores aún tengan dudas y se pregunten si vale la pena invertir tiempo en él. En ese caso, permítanos decirles que es un título con un gran énfasis en la historia que presenta una jugabilidad sencilla de tipo point-and-click.

La trama central gira alrededor de Rufus, un joven que vive en la pobreza y que trabaja en el desguace. Por cuestiones del destino, tiene la oportunidad de enamorar a una mujer millonaria, pero lo que empieza como un viaje simple se convierte en una gran aventura para salvar el planeta.

Deponia se caracteriza por su estilo cómic con gráficos 2D, su reparto lleno de personajes extravagantes y sus puzzles que exigen mucha atención. En este momento tiene reseñas muy positivas en la tienda de Valve, por lo que sobra decir que vale la pena descargarlo gratis mientras sea posible.

Parece que eso fue justo lo que muchas personas hicieron, pues el proyecto de Daedalic Entertainment experimentó un crecimiento exponencial en Steam. En este momento hay 450 personas conectadas al mismo tiempo, un aumento considerable en comparación con el pico máximo de 82 usuarios concurrentes que se registró esta mañana antes de que se lanzara la promoción.

Deponia es una divertida novela visual que combina resolución de acertijos y comedia

Pero dinos, ¿ya reclamaste este juego y lo recomiendas a la comunidad de PC? Déjanos leerte en la caja de comentarios.

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