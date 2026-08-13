Fortnite está lejos de ser el titán imbatible que alguna vez dominó la industria de los videojuegos, pero algo es seguro: aún es tremendamente popular y mantiene una base de fans muy fiel. Es por eso que no resulta extraño que existan seguidores que estén dispuestos a pagar cientos de dólares por una figura.

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Así de genial es la nueva figura de Jonesy de Fortnite

En efecto, el Battle Royale de Epic Games tendrá un nuevo juguete coleccionable como parte de una nueva colaboración con una popular marca. Si bien habrá que aflojar la cartera y gastar una cantidad considerable de dinero para obtener este artículo exclusivo, al menos el paquete también incluye un skin para el free-to-play.

Este nuevo producto temático de Fortnite llega cortesía de Hot Toys, una de las compañías más reconocibles del sector. Los conocedores del tema sabrán muy bien que la marca se caracteriza por sus figuras de muy buena calidad, aunque a menudo hay que pagar una cantidad considerable de dinero por ellas.

Y sí, el nuevo artículo inspirado en el videojuego multijugador se mantiene en esa línea. Pero antes de hablar del precio, vale la pena destacar todos los accesorios que se incluyen en el paquete de edición limitada y otros detalles importantes que serán del interés de los fanáticos.

De acuerdo con la información oficial, la figura será una recreación con lujo de detalle de Jonesy, el famoso personaje de Fortnite y mascota no oficial de la franquicia. El juguete será a escala 1/6 y tendrá 25 puntos de articulación, lo que facilitará colocarlo en diversas poses. En lo que respecta a sus dimensiones, la descripción revela que medirá 31 cm de altura.

Los fanáticos podrán personalizar la figura con multitud de objetos adicionales, como un pico, una escopeta y un lanzacohetes. Además, el paquete incluirá un pescado naranja, una corona de victorias colocada sobre un cojín rojo e incluso una pistola de bengalas, ítems que desempeñan un rol importante en las partidas del Battle Royale.

Quizás la mejor parte es que este objeto coleccionable estará acompañado de la icónica llama de suministros, por lo que los fanáticos que decidan adquirir el juguete tendrán muchas opciones para exhibirlo a su gusto en su estantería o repisa.

Fortnite tendrá una nueva figura de colección basada en Jonesy

La nueva figura de colección de Hot Toys inspirada en Fortnite será muy costosa

Todo lo anterior resultará muy emocionante para los fanáticos más fieles del free-to-play de Epic Games, pero llegó el momento de hablar de los puntos negativos. En primer lugar, Hot Toys confirmó que la figura de Jonesy tendrá un tiraje limitado, por lo que habrá muy pocas unidades disponibles en el mercado.

Para ser más precisos, la compañía confirmó que únicamente fabricará 3000 ejemplares en todo el mundo, y parece que no tiene intención de surtir el inventario una vez que se agote. Debido a su poca disponibilidad, será un producto muy codiciado por los coleccionistas.

Así pues, la figura de Fortnite x Hot Toys se venderá por $350 USD, según informan desde TheGamer. Eso se traduce a unos $5964.78 MXN, casi $6000 MXN en el tipo de cambio actual. Todavía se desconoce la fecha de lanzamiento, pero se espera que pronto haya más información sobre su estreno y preventa.

Aún hay más: de acuerdo con la información, este paquete también dará acceso al skin Jonesy The First, que representa la versión original del clásico personaje del Battle Royale. No se trata de un artículo exclusivo, lo que significa que los jugadores pueden adquirirlo en la tienda del free-to-play por 800 PaVos, unos $9 USD o $153 MXN.

La figura realista de Fortnite incluirá muchos accesorios inspirados en el videojuego de Epic Games

Pero cuéntanos, ¿te animarías a comprar esta figura coleccionable? Déjanos leerte en los comentarios.

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