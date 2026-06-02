Aunque los ojos de la mayoría de los jugadores están puestos sobre el mercado AAA por razones bastante obvias, la escena independiente ganó mucha fuerza en años recientes y se convirtió en un pilar fundamental para la industria. De hecho, uno de los lanzamientos mejor calificados de 2026 hasta la fecha es un proyecto indie que acaba de alcanzar una importante meta comercial.

Los jugadores más avispados seguramente ya se dieron cuenta de que hablamos de Mina the Hollower, el más reciente proyecto de los autores de Shovel Knight. Aunque logró vender miles de copias en 72 horas, aún hay dudas sobre si el proyecto se considera un éxito en el gran esquema.

Video relacionado: Es hora de que los indies tomen la industria

Mina the Hollower supera las 300,000 copias vendidas

Después de una espera que se sintió eterna, Mina the Hollower finalmente vio la luz del día el pasado 29 de mayo de 2026. Actualmente está disponible para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Toda la expectativa que se formó a su alrededor se reflejó de inmediato en un inicio bastante sólido.

Hace un par de días, se dio a conocer que el videojuego desarrollado por Yacht Club Games logró despachar la nada despreciable cantidad de 55,000 unidades en 24 horas sólo en Steam. Esta confirmación pintó un futuro prometedor para el proyecto indie, y ahora tenemos una imagen más amplia.

Un informe reciente de Bloomberg reveló que Mina the Hollower se las arregló para vender 300,000 copias en un periodo de apenas 3 días. Es una cifra impresionante para un proyecto de esta naturaleza, pero parece que está por debajo de las expectativas.

Se dice que el estudio Yacht Club Games esperaba vender 1 millón de unidades. Afortunadamente, Sean Velasco, cofundador y actual director de la compañía, reveló que las ventas del título son suficientemente buenas para garantizar que el equipo no sufra despidos ni alguna reestructuración que ponga en peligro al personal, al menos a corto plazo.

A pesar de ser un título relativamente modesto que toma mucha inspiración de clásicos como The Legend of Zelda, Mina the Hollower tuvo una producción compleja: el desarrollo duró 6 años, y durante ese periodo el proyecto sufrió múltiples retrasos.

Anteriormente, un informe reveló que el futuro financiero del estudio desarrollador dependía, en gran medida, del éxito o fracaso de esta propuesta indie. La buena recepción inicial debería brindar un poco de tranquilidad, pero existen dudas a largo plazo. Hay esperanza de que Mina the Hollower mantenga el ritmo y logre estar a la altura de las expectativas.

El futuro de Yacht Club Games está a salvo gracias a Mina the Hollower, al menos por ahora

Mina the Hollower es uno de los mejores juegos de 2026

En efecto, existe la posibilidad de que el buen boca a boca permita que el videojuego de Yacht Club Games alcance una audiencia más amplia con el paso de las semanas. Y es que, al momento de la publicación de este artículo, el título indie presume ser uno de los estrenos mejor calificados de 2026 hasta la fecha.

En este momento, Mina the Hollower tiene un puntaje impresionante 91 en Metacritic y está empatado con Forza Horizon 6, el exitoso simulador de manejo de Microsoft y Playground Games. Gracias a su buena recepción, se puso por encima de grandes lanzamientos como Pokémon Pokopia, Resident Evil Requiem, 007: First Light y Saros.

Otro factor que puede funcionar a favor de este título independiente es su precio accesible. El juego de Yacht Club cuesta $19.99 USD, es decir, $259.99 MXN. En su entrevista con Bloomberg, Sean Velasco enfatizó que sabían muy bien que el proyecto debería ser económico para el público.

“No queremos que la gente espere a un descuento, ya que solo tenemos una única oportunidad para dar una buena impresión y generar beneficios. Si no vendemos un millón de copias, me voy a sentir decepcionado”, comentó el director.

Mina the Hollower es actualmente uno de los mejores juegos de 2026

Pero dinos, ¿ya probaste el juego? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con Mina the Hollower.

Video relacionado: Shovel Knight: retrospectiva de un clásico moderno

Fuente