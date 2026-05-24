Hace algunos meses empezaron a surgir rumores sobre Unreal Engine 6, la nueva versión del popular y a menudo controversial motor gráfico de Epic Games. Pues bien, por fin se confirmó la existencia de dicha actualización y conocimos la identidad de uno de los primeros videojuegos que recibirá un lavado de cara.

Durante un evento competitivo de Rocket League, el estudio desarrollador Psyonix dio a conocer que el videojuego online de futbol dará el salto a la nueva versión del engine. El anuncio oficial estuvo acompañado de un avance que dejó ver cómo lucirá esta propuesta multijugador en el motor actualizado.

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Rocket League se cambiará a Unreal Engine 6

Recordemos que Rocket League vio la luz el día en julio de 2015, hace más de 10 años. Este pequeño título competitivo se desarrolló en Unreal Engine 3, la versión del motor gráfico que debutó originalmente en 2006 y que fue ampliamente utilizado durante la generación del Xbox 360 y PlayStation 3.

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Es fácil asumir que emplear un engine antiguo representa un obstáculo para los desarrolladores, quienes aún actualizan el título de futbol con novedades y nuevo contenido. Así pues, cambiar a una versión más moderna es un paso natural, aunque lo que pocos imaginaron es que Epic Games y Psyonix irían más allá.

Este fin de semana llegó a su conclusión la Championship Series Paris Major, el torneo internacional de mitad de temporada que reúne a los mejores equipos del mundo. Durante el evento profesional, los desarrolladores confirmaron que Rocket League dará el salto a Unreal Engine 6.

El avance oficial permite ver el logotipo renovado de la nueva versión del motor gráfico de Epic Games, así como algunos videos que revelan cómo lucirá el título multijugador; sin embargo, la fecha de lanzamiento todavía es desconocida, por lo que es un misterio cuándo el free-to-play dará el salto al próximo engine.

El trailer afirma que todas las imágenes se capturaron en tiempo real dentro del juego. Rocket League luce notablemente mejor en comparación con su versión actual, pues el pasto del campo luce más realista, los automóviles tienen más detalles y, en general, los efectos tienen una mejor calidad visual.

Es un misterio si el cambio a Unreal Engine 6 tendrá un impacto en las físicas, uno de los aspectos más importantes de la experiencia y que, en el caso especifico de Rocket League, desempeña un rol clave en la jugabilidad.

Rocket League funcionará en UE6, la nueva versión del motor gráfico de Epic Games

El futuro de Unreal Engine 6

Por supuesto, la comunidad recibió el anuncio con notable entusiasmo. Esta revelación también es un momento importante para la historia de la industria de los videojuegos, pues es la primera vez que Epic Games muestra un título que funciona con Unreal Engine 6.

En comparación, la versión anterior se dejó ver en 2020 con un demo técnico que se creó específicamente para mostrar las bondades de la tecnología del motor gráfico. Una vez más, es importante recalcar que se desconoce la fecha en la que Rocket League cambiará de engine.

Llama la atención que el título de futbol se saltará por completo Unreal Engine 5, una de las versiones más problemáticas del motor gráfico. En años recientes, surgieron reportes que dieron cuenta de los numerosos inconvenientes técnicos que sufrían algunos títulos desarrollados con esa tecnología.

Unreal Engine 6 sigue sin fecha de estreno

En respuesta a las quejas constantes de los jugadores, Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, culpó directamente a los desarrolladores y estudios, pues alegó que los errores técnicos se deben a que los procesos de optimización llegan demasiado tarde.

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