La industria de los videojuegos vive momentos complicados, y ciertamente PlayStation dejó de ser la compañía favorita de muchos después de anunciar que abandonará definitivamente el formato físico tan pronto llegue 2028. Los jugadores organizaron un boicot, pero Call of Duty: Black Ops 1 y 2 detuvo las protestas.

Los clásicos modernos de Activision y Treyarch, considerados por muchos como 2 de las mejores entregas de la saga, regresaron de forma sorpresiva y ya están disponibles para su compra en PS4 y PS5. Muchos jugadores olvidaron sus convicciones y corrieron en masa para comprar los nuevos ports.

Video relacionado: La crisis de Call of Duty: ¿por qué nadie está emocionado por Black Ops 7?

Nuevos ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 triunfa en PlayStation

Hace un par de semanas, Activision confirmó que tanto Call of Duty: Black Ops como Call of Duty: Black Ops 2 tendrían un relanzamiento para las consolas modernas de Sony. El anuncio oficial generó mucho entusiasmo, pues ambos títulos debutaron originalmente para PS3 y hasta hace poco la única forma de jugarlos era a través de la consola de 2007.

La compañía aún no revela el número de unidades vendidas, pero todo parece indicar que, a pesar de las críticas y controversias, los nuevos ports para PlayStation 4 y PlayStation 5 de ambos juegos resultaron ser muy populares entre los miembros de la comunidad.

Tal como destacó la cuenta de redes sociales CharlieIntel, la PS Store de Sony experimentó problemas técnicos poco después del estreno de las nuevas versiones de Call of Duty: Black Ops 1 y 2. Claro que podría ser una coincidencia, pero otros datos demuestran que, efectivamente, muchos fans compraron los títulos de 2010 y 2012.

Actualmente, ambos videojuegos aparecen en la página de tendencias en la tienda digital de la compañía japonesa, al menos en Estados Unidos y México. Lo más llamativo es que los ports están por encima del recién lanzado Assassin’s Creed Black Flag Resynced y el siempre popular Grand Theft Auto VI.

Lo anterior significa que, por lo menos, muchas personas buscaron los FPS en la PS Store. También podemos notar que el primer Call of Duty: Black Ops aparece en la lista de los 10 títulos más populares en nuestro país, junto a propuestas como EA Sports FC 26 y Fortnite.

También podemos dimensionar la popularidad de los ports al revisar el número de calificaciones disponibles. En este momento, CoD: Black Ops tiene más de 7600 valoraciones en la PS Store, mientras que CoD: Black Ops 2 posee más de 15,000. Recordemos que solamente los jugadores que compran un juego pueden puntuarlo.

A pesar de los intentos de boicot, Call of Duty: Black Ops 2 tiene más de 15,000 reseñas en PS5

El boicot en contra de PlayStation fracasa

Por supuesto, es difícil de ignorar el aparente éxito de estos ports desarrollados por Iron Galaxy Studios. Tras el lanzamiento, algunos jugadores criticaron la falta de mejoras gráficas, aunque los expertos de Digital Foundry llegaron a la conclusión de que las nuevas versiones son superiores a las disponibles actualmente en XBOX vía retrocompatibilidad. Eso sí, ninguno de los títulos corre a 4K en PS5.

La comunidad también mostró su inconformidad por los precios elevados y el contenido eliminado, como las Partidas de Apuestas en CoD: Black Ops y el Modo Liga de Call of Duty: Black Ops 2. A pesar de estas carencias, la gente dejó a un lado el boicot en contra de PlayStation para recordar los clásicos de Activision y Treyarch.

Después de que PlayStation anunció sus planes de frenar la producción de juegos físicos, la comunidad puso en marcha la campaña “sin disco, no lo compro” en señal de protesta. Incluso algunas personas cancelaron sus membresías de PS Plus y firmaron solicitudes en Internet en un intento de revertir los planes de la compañía.

Pero a juzgar por la popularidad de Call of Duty: Black Ops 1 y 2, muchos jugadores abandonaron el boicot. “Si un port de un juego de hace 16 años es suficiente para que la gente empiece a olvidarse del debate sobre los formatos físicos, no veo un futuro positivo para los videojuegos”, comentó una persona en redes sociales.

Pero dinos, ¿compraste los títulos clásicos? Déjanos leerte en los comentarios.

Los ports de Call of Duty: Black Ops 1 y 2 para PS4 y PlayStation 5 son muy populares

Da clic aquí para leer más noticias relacionadas con Call of Duty o visita esta página para encontrar más información sobre PlayStation.

Video relacionado: PlayStation vive su peor momento en décadas...

Fuente