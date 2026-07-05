Los videojuegos siguen rompiendo barreras y ahora también tienen un lugar dentro de las aulas. VALORANT, uno de los shooters competitivos más populares del mundo, ya forma parte del plan de estudios de algunas escuelas en Filipinas, donde estudiantes de secundaria lo utilizan para aprender estrategia, comunicación, liderazgo y trabajo en equipo como parte de un programa oficial de educación.

La iniciativa pertenece al Matatag Curriculum, impulsado por el Departamento de Educación de Filipinas, cuyo objetivo es enseñar conceptos relacionados con el bienestar digital y los esports mediante videojuegos ampliamente conocidos por las nuevas generaciones.

VALORANT forma parte del programa educativo en Filipinas

La noticia comenzó a circular después de que un usuario compartiera en redes sociales imágenes de páginas correspondientes al programa de estudios para alumnos de décimo grado. En ellas aparece una unidad dedicada específicamente a la “promoción del bienestar digital a través de VALORANT”.

Lejos de limitarse a hablar del videojuego como un fenómeno cultural, el curso busca que los estudiantes comprendan cómo funcionan sus mecánicas, analicen las estrategias utilizadas durante las partidas y entiendan el papel que desempeña cada agente dentro de un equipo competitivo. Además, el programa fomenta valores como el respeto durante las partidas en línea, el juego limpio, la comunicación efectiva y la colaboración entre compañeros.

La materia también introduce a los alumnos en aspectos relacionados con la organización de torneos de esports, enseñándoles principios básicos para coordinar eventos y administrar competencias.

Aunque la escuela que dio a conocer el material eligió VALORANT para desarrollar esta unidad, el currículo oficial ofrece otras alternativas para cumplir con los mismos objetivos educativos.

Entre los títulos sugeridos aparecen juegos tan populares como League of Legends, Dota, Hearthstone, StarCraft II, Rocket League, Minecraft, EA Sports FC, PUBG y TEKKEN. Cada institución puede seleccionar el videojuego que mejor se adapte a sus recursos o a los intereses de sus estudiantes.

Los videojuegos siguen consolidándose como herramientas educativas

Cada vez es más común encontrar videojuegos dentro de programas educativos alrededor del mundo. En años recientes, diversos profesores han utilizado títulos como Assassin’s Creed para explicar acontecimientos históricos o experiencias interactivas para desarrollar habilidades lingüísticas y de resolución de problemas.

Ahora, VALORANT se suma a esa tendencia al convertirse en una herramienta para enseñar competencias que van mucho más allá del entretenimiento. El popular shooter de Riot Games sirve como ejemplo para explicar conceptos de estrategia, liderazgo, comunicación y trabajo colaborativo, además de introducir a los estudiantes al creciente mundo de los esports.

La iniciativa demuestra cómo los videojuegos continúan ampliando su impacto más allá del ocio y comienzan a ocupar un espacio cada vez más relevante dentro de la educación formal.

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