¿Es Steam un monopolio? La respuesta no es clara, pero sí que la discusión sobre el supuesto dominio de Valve en el mercado de PC volvió a encenderse luego de que un nuevo reporte revelara presuntas prácticas agresivas contra compañías que intentaron vender sus juegos a precios más bajos fuera de Steam.

De acuerdo con información obtenida durante el proceso de una demanda antimonopolio en curso contra Valve (vía Bloomberg), la empresa habría amenazado a Ubisoft con retirar todas las versiones de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, su exitoso shooter táctico, de Steam después de descubrir que la compañía francesa promocionaba un paquete más barato en Uplay, su tienda de juegos para PC que para muchos ya quedó en el olvido.

Valve habría exigido a Ubisoft eliminar una oferta más barata de Rainbow Six Siege

Según el reporte, correos electrónicos presentados como evidencia muestran que Valve dio a Ubisoft un ultimátum para corregir la situación antes del final del día siguiente. De no hacerlo, la empresa habría considerado eliminar por completo Rainbow Six Siege de Steam.

La información forma parte de una demanda colectiva que busca demostrar que Valve utiliza su posición dominante en el mercado de PC para evitar que las editoras ofrezcan mejores precios en plataformas competidoras.

Aunque Steam es la tienda digital más popular para videojuegos en PC, sus críticos argumentan que algunas de sus políticas dificultan que otras tiendas puedan competir mediante descuentos o promociones exclusivas.

Warner Bros. también habría tenido problemas con Steam

Ubisoft no sería la única compañía involucrada en estos señalamientos. El reporte también menciona a Warner Bros. Games, que presuntamente enfrentó una situación similar en 2017 durante la campaña de preventa de Middle-earth: Shadow of War.

Según los documentos citados, Steam retiró temporalmente las preventas del juego después de detectar que el precio ofrecido en otros distribuidores era considerablemente menor que el disponible en su plataforma. Esto habría provocado una comunicación inmediata entre ejecutivos de Warner Bros. y representantes de Valve para resolver el conflicto.

Estos casos contrastan con la imagen pública de Valve como una empresa favorable a los consumidores y desarrolladores. Sin embargo, también alimentan las acusaciones de que Steam utiliza su enorme influencia para mantener condiciones similares entre las distintas tiendas digitales.

El shooter táctico no se puede disfrutar por ahora

Valve niega tener una política formal sobre precios

Como parte del proceso legal, Kassidy Gerber, integrante del equipo de desarrollo de negocios de Steam, declaró que Valve no cuenta con una política específica que obligue a las editoras a mantener los mismos precios en todas las plataformas.

No obstante, los abogados de los demandantes sostienen que existen comunicaciones previas donde representantes de Steam habrían señalado que la compañía siempre ha exigido una “paridad material” en los productos vendidos dentro de su tienda.

Por ahora, Valve no ha emitido una respuesta oficial sobre las nuevas acusaciones. Mientras tanto, el caso continúa alimentando el debate sobre si Steam simplemente domina el mercado gracias a su popularidad o si realmente ejerce prácticas que limitan la competencia en la distribución digital de videojuegos para PC.

Y tú, ¿qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacioandas con Steam.