La espera por el MMO de League of Legends ha sido tan larga que algunos jugadores comenzaron a preguntarse si el proyecto seguía vivo. Aunque Riot Games ha compartido muy pocos detalles en los últimos años, una nueva contratación parece confirmar que el desarrollo continúa avanzando.

Se trata de Brian Holinka, veterano de la industria que pasó más de una década trabajando en World of Warcraft y que ahora forma parte del equipo encargado de crear el MMO ambientado en el universo de Runaterra.

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El MMO de League of Legends recluta a un importante veterano de World of Warcraft

La noticia se dio a conocer a través de LinkedIn, donde Holinka confirmó que inició oficialmente una nueva etapa profesional en Riot Games. De acuerdo con la información publicada en su perfil, ocupará el cargo de diseñador principal del MMO de League of Legends.

El creativo es ampliamente conocido por su trabajo en Blizzard, donde participó durante años en el desarrollo de World of Warcraft y llegó a desempeñarse como diseñador principal de combate. Su experiencia en uno de los MMORPG más exitosos de todos los tiempos ha llamado la atención de la comunidad, especialmente porque Riot continúa reforzando el equipo detrás de uno de sus proyectos más ambiciosos.

Antes de llegar a Riot, Holinka trabajó en Fantastic Pixel Castle, estudio fundado por Greg Street, quien anteriormente lideró el desarrollo del MMO de League of Legends. Sin embargo, el proyecto de ese estudio enfrentó dificultades después de perder financiamiento en 2025.

Riot sigue reforzando el desarrollo de su esperado MMO

La llegada de Holinka no es un caso aislado. Durante los últimos meses, Riot también incorporó a otros veteranos con experiencia en World of Warcraft, incluyendo a Raymond Bartos y Orlando Salvatore.

Estas contrataciones sugieren que, aunque el proyecto permanece rodeado de misterio, Riot continúa invirtiendo recursos importantes en su desarrollo. Cabe recordar que el MMO de League of Legends fue anunciado oficialmente en 2020 y desde entonces la compañía ha mantenido un perfil extremadamente discreto respecto a sus avances.

Por ahora no existe una ventana de lanzamiento ni detalles concretos sobre su jugabilidad, pero cada nueva incorporación al equipo es vista por los fans como una señal de que el esperado MMO de Runaterra sigue adelante y podría acercarse poco a poco a una presentación más formal.

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