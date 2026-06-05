Valve finalmente compartió una de las noticias que muchos jugadores esperaban desde hace meses: Steam Machine y Steam Frame debutarán durante el verano de 2026. Sin embargo, la compañía todavía se niega a responder la pregunta más importante de todas: cuánto costarán estos nuevos dispositivos.

La información apareció dentro de una publicación dedicada al programa Steam Verified, donde Valve confirmó que tanto Steam Machine como Steam Frame formarán parte de este sistema que ayuda a los usuarios a identificar qué tan bien funciona cada juego en un hardware específico.

Steam Machine y Steam Frame ya tienen ventana de lanzamiento

Aunque Valve no reveló una fecha exacta, sí confirmó que ambos dispositivos llegarán en algún momento del verano. Esto significa que los jugadores podrían tenerlos en sus manos durante los próximos meses, poniendo fin a una larga espera desde su anuncio en noviembre de 2025.

Steam Machine buscará ofrecer una experiencia similar a la de una consola tradicional basada en SteamOS, mientras que Steam Frame apunta a convertirse en la apuesta más ambiciosa de Valve para el mercado de realidad virtual y experiencias inmersivas.

La compañía explicó que los criterios para obtener la certificación Verified en Steam Machine serán prácticamente los mismos que ya utiliza Steam Deck, garantizando que los juegos funcionen correctamente desde el primer momento.

Un dispositivo con una propuesta sólida, pero que genera algunas dudas

¿Qué es Steam Frame y cómo funcionará Steam Verified?

Valve también detalló cómo funcionará el programa de certificación para Steam Frame. Al igual que ocurre con Steam Deck, los juegos deberán ofrecer un rendimiento adecuado con la configuración gráfica predeterminada, además de garantizar que la interfaz sea legible y que los controles funcionen correctamente desde el primer uso.

La diferencia es que Steam Frame también aplicará estos requisitos a experiencias de realidad virtual, lo que permitirá a los usuarios saber con anticipación qué títulos están optimizados para el dispositivo.

Steam Frame

El precio sigue siendo el gran misterio

Pese a la emoción por la ventana de lanzamiento, Valve sigue guardando silencio respecto al precio de Steam Machine y Steam Frame.

La incógnita es especialmente relevante debido a la crisis global de componentes que ha impactado a la industria tecnológica durante 2026. Este problema ha provocado aumentos significativos en el costo de consolas y PC, obligando a compañías como Microsoft, Sony y la propia Valve a incrementar los precios de varios de sus productos.

De hecho, Steam Deck recibió aumentos de hasta 300 dólares este año, mientras que otras empresas también han comenzado a ajustar sus estrategias de precios ante la escasez de memoria y componentes.

Por ahora, lo único confirmado es que Steam Machine y Steam Frame llegarán este verano. Habrá que esperar para descubrir si Valve logra convencer a los jugadores con una propuesta atractiva o si el precio termina convirtiéndose en el principal obstáculo para su adopción.

Y tú, ¿estás emocionado por el estreno de la Steam Machine? ¿Cuánto crees que costará? Cuéntanos en los comentarios.

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