El universo de Wuthering Waves sigue creciendo. Desde su lanzamiento, el RPG de acción gratuito ha conseguido reunir a millones de jugadores gracias a su combate dinámico, su mundo abierto y una historia que continúa expandiéndose con cada actualización. Ahora, Kuro Games quiere llevar esa experiencia mucho más allá de los videojuegos.

La compañía anunció oficialmente Wuthering Waves: Elysium, una serie animada inspirada en el popular título. El proyecto será desarrollado por Kuro Onroad, una nueva marca enfocada exclusivamente en crear producciones de animación basadas en las franquicias del estudio.

Wuthering Waves: Elysium quiere conquistar

El anuncio marca un paso importante para Kuro Games, que busca convertir a Wuthering Waves en una propiedad multimedia. Aunque por ahora no se revelaron muchos detalles, el estudio confirmó que la serie servirá para explorar el universo del juego desde una nueva perspectiva.

Según la compañía, el objetivo es ofrecer otra forma de disfrutar el mundo, los personajes y las historias de Wuthering Waves mediante la animación. Esto permitirá que tanto los jugadores veteranos como quienes aún no conocen el RPG puedan acercarse a la franquicia.

El estudio también indicó que las próximas novedades relacionadas con Wuthering Waves: Elysium se compartirán a través de los canales oficiales de Kuro Onroad, donde se espera que en los próximos meses aparezcan avances, imágenes promocionales y más información sobre la producción.

Aquí puedes ver el pequeño avance de la serie:

Kuro Games apuesta por expandir sus franquicias

La creación de Kuro Onroad demuestra que Kuro Games tiene planes ambiciosos para el futuro. En los últimos años, cada vez más compañías de videojuegos han apostado por adaptar sus franquicias al anime y otras producciones audiovisuales, una estrategia que ha dado buenos resultados para series como Cyberpunk: Edgerunners o Arcane.

En el caso de Wuthering Waves, la adaptación llega después de que el juego lograra consolidar una comunidad activa gracias a sus constantes actualizaciones, nuevos personajes (varias waifus entre ellos) y eventos.

Por ahora, los fans deberán esperar para conocer más detalles sobre Wuthering Waves: Elysium. Sin embargo, el anuncio deja claro que Kuro Games pretende seguir expandiendo su universo y convertirlo en una franquicia con presencia mucho más allá de los videojuegos.

¿Te emociona que Wuthering Waves tenga una serie animada? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente