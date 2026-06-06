El Summer Game Fest 2026 estuvo retacado de sorpresas que elevaron la adrenalina de los espectadores. Uno de los anuncios que más emocionó a los fanáticos de los videojuegos de lucha fue, sin ningún tipo de duda, Virtua Fighter Crossroads, la más reciente entrega de la popular franquicia de RGG Studio y SEGA.

Fue durante The Game Awards 2024 cuando nos enteramos de que las compañías japonesas trabajaban en un nuevo título de la serie. En aquel entonces solamente se compartió un trailer de concepto que reveló poca información sobre lo que ofrecerá el juego competitivo.

Ahora, y gracias a un nuevo adelanto, ya tenemos una imagen más clara de lo que podemos esperar de la sexta entrega principal de la franquicia. Y sí, parece que estamos ante uno de los episodios más ambiciosos de la serie hasta la fecha.

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Virtua Fighter Crossroads debutará en 2027

Lo primero que hay que destacar es el nombre: Virtua Fighter Crossroads, lo que confirma una filtración que apareció recientemente en redes sociales de China. Además, el título destaca las letras VI, que forman un número 6 romano. Esto confirma que estamos ante el próximo título principal de la serie y no un reboot o spin-off como se especuló en un momento.

El avance que se compartió durante Summer Game Fest 2026 revela que el juego de Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA tendrá un modo historia con un gran enfoque narrativo. Parece que gran parte de la trama girará alrededor de Cielo, un nuevo luchador que vive en el pueblo ficticio de Vilasapara.

En un momento del trailer podemos ver que el protagonista huye de la mafia china, lo que demuestra que este título tendrá un tono relativamente oscuro. Aunque se mostraron muchas cinemáticas, también hubo algunas secuencias de lo que parece ser gameplay. Además de persecuciones, la campaña tendrá las tradicionales batallas en 3D.

La descripción oficial enfatiza que Virtua Fighter Crossroads se mantendrá fiel a las raices de la serie, por lo que presentará “un combate puro y realista con mandos sencillos”. La campaña será solo una parte del paquete, pues los fans también podrán participar en el clásico modo Versus, que incluirá componentes locales y en línea.

Aún se desconoce quiénes serán los personajes que conformarán el roster de luchadores. Por ahora, RGG Studios solamente confirmó la presencia de Akira Yuki, Pai Chan y Wolf Hawkfield. Es probable que próximamente se comparta más información sobre los peleadores que formarán parte del reparto seleccionable.

Tampoco hay información sobre la fecha de lanzamiento, aunque SEGA ya confirmó que el título de lucha debutará en algún punto de 2027.

Virtua Fighter Crossroads se lanzará en algún momento de 2027

Muy pronto habrá noticias sobre la nueva entrega de la franquicia

Posiblemente los fanáticos se quedaron con muchas preguntas. Por suerte, Ryu Ga Gotoku Studio y SEGA preparan una presentación especial en la que compartirán detalles inéditos de este ambicioso proyecto.

El Virtua Fighter Crossroads Showcase tendrá lugar hoy mismo, el 5 de junio de 2026; la cita será a las 5:00 PDT. Durante el evento, los desarrolladores brindarán “un análisis exhaustivo de lo que los fans pueden esperar, lo que incluye más detalles sobre el nuevo sistema de batalla y el destacado equipo de guionistas involucrado en este proyecto”.

El lanzamiento de esta nueva entrega ocurrirá aproximadamente 2 años después del estreno de Virtua Fighter 5 REVO, un remaster de la quinta entrega de la serie. Esta versión mejorada debutó para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Es probable que la secuela debute para las mismas plataformas, pero habrá que esperar para descubrirlo.

Cielo es el personaje principal del Modo Historia de Virtua Fighter Crossroads

Pero dinos, ¿te emocionó el adelanto de la nueva entrega? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Virtua Fighter Crossroads si das clic aquí, mientras que en esta página podrás leer sobre el resto de anuncios del Summer Game Fest 2026.

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