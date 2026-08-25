La Opening Night Live de gamescom 2026 acaba de terminar por todo lo alto. Si bien presenciamos muchos anuncios interesantes, hubo un juego que acaparó los reflectores durante los compases finales de la ceremonia: Final Fantasy VII Revelation, la tercera y última parte de la trilogía.

Video relacionado: Final Fantasy VII: el juego que popularizó el RPG en todo el mundo

Final Fantasy VII Revelation debutará en primavera de 2027

La primera parte del remake debutó en 2022, mientras que los fanáticos de la franquicia de rol tuvieron que esperar hasta 2024 para disfrutar la continuación. Así pues, la comunidad sólo tenía una pregunta en mente: ¿cuándo debutará la parte final que concluirá la historia de Cloud y compañía?

Si bien aún no tenemos una respuesta concreta, durante gamescom 2026 se compartió un nuevo adelanto que confirma la ventana de lanzamiento.

Anteriormente, se informó que Final Fantasy VII Revelation estaría disponible a principios de 2027. Ahora, ya tenemos un aproximado más cercano a la fecha real. Lo que pasa es que el director Naoki Hamaguchi estuvo presente en la Opening Night Live, y durante su breve intervención dio a conocer que el JRPG estará disponible en la primavera de 2027.

Esto significa que el videojuego de fantasía podría debutar entre marzo y junio del próximo año. Si bien aún deberemos ser pacientes, Square Enix hizo más amena la espera con un nuevo adelanto que muestra escenas inéditas.

A continuación, pueden ver el más reciente adelanto del JRPG:

Final Fantasy VII Revelation llegará a PC, PlayStation, XBOX y Nintendo Switch 2

Una buena noticia es que Naoki Hamaguchi reafirmó que Final Fantasy VII Revelation es un proyecto multiplataforma, por lo que debutará al mismo tiempo en todos los dispositivos. El juego actualmente está en desarrollo para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC (vía Steam y Epic Games Store).

Esto supone un cambio de filosofía muy importante. Recordemos que la entrega original de 2020 se estrenó como una exclusiva de PS4, aunque posteriormente dio el salto a PC y otras plataformas. Final Fantasy VII Rebirth también llegó primero a PS5 antes de tener ports para otras consolas y computadoras.

Final Fantasy VII Revelation ya tiene ventana de lanzamiento: primavera de 2027

Pero cuéntanos, ¿te emocionó el nuevo adelanto de FFVII? Déjanos leerte en los comentarios.

Podrás leer más noticias relacionadas con Final Fantasy si das clic aquí. Por otra parte, visita esta página para encontrar más información sobre el resto de anuncios destacados de gamescom 2026.

Video relacionado: El futuro oscuro de Square Enix