gamescom 2026 estuvo repleto de anuncios de videojuegos nuevos, pero también de apariciones de proyectos que ya se habían anunciado, pero que siguen en desarrollo. Uno de estos últimos es Turok: Origins, que desafortunadamente acaba de retrasarse varios meses.

Como bien recordarás, Saber Interactive anunció este juego formalmente en The Game Awards 2024 y marcaría el regreso de la franquicia con un título nuevo, que haría las veces de reinicio de la saga.

“Juega en el papel de los legendarios guerreros Turok y enfréntate a feroces dinosaurios y a una terrible amenaza alienígena que pretende erradicar la vida humana en toda la galaxia”, se lee en la descripción oficial del juego, que podrá jugarse en PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (vía Steam).

Turok: Origins llegará más tarde de lo esperado

Turok: Origins debutaría en otoño de 2026 o por lo menos eso se tenía contemplado hasta el pasado marzo, cuando Saber Interactive compartió la última información sobre el proyecto.

Desafortunadamente, hoy sabemos que esta promesa no se cumplirá, pues como parte de su aparición en gamescom 2026, la compañía reveló que el juego sufrió un retraso que postergará su lanzamiento hasta primavera de 2027, aún sin fecha definida.

Turok: Origins se retrasó varios meses (imagen: Saber Interactive)

Las buenas noticias para los asistentes a gamescom 2026 es que podrán probarlo antes gracias al demo nuevo que estará disponible en el espacio que XBOX tendrá en el evento.

A continuación puedes ver el avance.

¿Estás esperando esta nueva entrega de Turok? Cuéntanos en los comentarios.

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