Los rumores eran ciertos, pues Cities: Skylines tendrá un spin-off basado en LEGO. El aclamado simulador de construcción de ciudades le dará un giro muy interesante a su concepto con LEGO Skylines, donde los jugadores podrán crear la ciudad de sus sueños con bloques armables.

La revelación de LEGO Skylines no es del todo una sorpresa, pues hace algunas semanas surgieron pistas sobre el proyecto. La buena noticia es que ahora es toda una realidad y en gamescom 2026 se reveló su primer avance.

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Los rumores se acabaron: LEGO Skylines es real y estuvo en gamescom 2026

Desde 2015, Cities: Skylines se consolidó como uno de los simuladores de construcción de ciudades más completos de la industria. Luego de muchas expansiones y una secuela que cumplió a medias, la franquicia de Paradox Interactive prepara su nuevo capítulo al lado de LEGO.

En el escenario del Opening Night Live de gamescom 2026, el estudio nos dio el primer vistazo a LEGO Skylines, título que combinará lo mejor de la franquicia con los bloques armables. De esta forma, los jugadores podrán construir enormes ciudades con partes de LEGO para posteriormente gestionarlas y crear un lugar habitable.

El trailer de revelación confirma que LEGO Skylines tendrá ese toque de humor tan característico que también está presente en otros juegos inspirados en LEGO. El concepto de Cities: Skylines encaja a la perfección con el de la marca de juguetes, así que la nueva entrega promete mucho para los fanáticos de los simuladores.

¿Cuándo debutará y dónde se podrá jugar LEGO Skylines?

La revelación de LEGO Skylines dejó muchas preguntas en el aire, pues por ahora no se han revelado detalles de su gameplay y las novedades que introducirá a la franquicia de simuladores. Seguramente, Paradox y LEGO ya preparan un vistazo profundo al título, pero ahora los fans tendrán que esperar.

Por ahora, sólo sabemos que LEGO Skylines está en desarrollo para PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. No está claro si su lanzamiento está planeado para algún momento de 2027 o si será uno de los primeros estrenos de 2027.

LEGO Skylines llegará a consolas de actual generación y a PC

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