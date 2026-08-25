La locura de los taxis regresó a gamescom 2026. SEGA presentó un nuevo trailer de Crazy Taxi: World Tour, esta vez dedicado a mostrar por primera vez su multijugador.

El avance presenta a varios taxistas recorriendo las calles de sus ciudades a toda velocidad. Aquí, llevar pasajeros a su destino será apenas una parte del desafío.

La carrera por conseguir más pasajeros

El gameplay muestra a los jugadores compitiendo por encontrar pasajeros y llevarlos antes que sus rivales. Para conseguirlo, tendrán que aprovechar cada atajo y dominar las calles.

También habrá saltos, maniobras alocadas y rutas alternativas para intentar ahorrar unos segundos. Como en las entregas clásicas, el reloj será uno de los principales enemigos.

Aquí puedes ver el avance:

La propuesta mantiene el estilo arcade que convirtió a Crazy Taxi en una franquicia tan reconocida. No obstante, World Tour promete mejorar la fórmula para dar aún más diversión.

El caos de Crazy Taxi se incrementa con su multijugador

Crazy Taxi: World Tour buscará conservar la velocidad, personalidad y caos característicos de la saga. Sus partidas multijugador combinarán conducción arcade, ciudades coloridas y carreras frenéticas por conseguir las mejores rutas y resultados contra los rivales.

Por ahora, SEGA continúa preparando esta nueva entrega que promete convertir cada viaje en una competencia, todo ello cuando llegue a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC en 2027.

¿Qué te pareció el multijugador de Crazy Taxi: World Tour? ¿Te gustaría competir contra otros taxistas en esta nueva entrega? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente