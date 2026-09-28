La industria tecnológica vive momentos complicados, pues el auge de la inteligencia artificial provocó escasez y subidas de precio. Y sí, el mercado de consolas también ya sufrió las consecuencias del crecimiento desmedido de la IA. Ante la falta de inventario, Sony se vio en la necesidad de imponer nuevos requisitos de compra para limitar la compra de PlayStation 5 Pro.

Esto quiere decir que los jugadores interesados deben cumplir una serie de parámetros para siquiera tener la oportunidad de adquirir la consola de actual generación de la compañía japonesa. Estas medidas se aplicarán únicamente en un país debido a que la demanda supera a la oferta.

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Usuarios deben jugar 60 horas para comprar un PS5 Pro en este país

A principios de esta semana, la cuenta oficial de Sony informó las nuevas directrices que será necesario seguir para adquirir el PS5 Pro a través del sitio web oficial de la compañía. Si el número de solicitudes supera al stock disponible, los jugadores deberán participar en un sorteo para comprar la consola.

Sony informó que únicamente los clientes que cumplan con todas las siguientes condiciones podrán solicitar y adquirir la plataforma next-gen. Estos esfuerzos pretenden sopesar la escasez de unidades y evitar la reventa, que permanece como un problema grave en todo el mundo.

En primer lugar, los jugadores interesados deben tener una cuenta activa de la PSN. Dicho perfil debe ser la mismo que el ID de My Sony y el ID del inicio de sesión. Aquellos que se registraron después del 19 de enero de 2022, ya tendrán todas sus cuentas unificadas.

El tercer requisito es el más interesante. De acuerdo con la compañía, los usuarios deben haber registrado un mínimo de 60 horas de juego en PlayStation 4, PlayStation 5 o ambas entre el 27 de septiembre de 2024 y el 27 de septiembre de 2026.

Esto significa que, si bien no es necesario tener un PS5 para participar en el sorteo, los nuevos clientes que adquirieron la consola después de ese plazo o que no alcanzan el mínimo de horas no podrán adquirir la consola como parte de esta iniciativa.

Sony abrió el plazo de solicitud para comprar el PlayStation 5 Pro el 28 de septiembre. Como ya se advirtió, se llevará a cabo un sorteo en caso de que el número de solicitudes supere a la cantidad de unidades disponibles. La consola tiene un precio de ¥137,980 JPY, aproximadamente $880 USD.

Los solicitantes seleccionados aleatoriamente recibirán los resultados a partir del 26 de octubre y tendrán hasta el 2 de noviembre para completar la compra. El anuncio revela que las entregas tendrán lugar entre principios y mediados de noviembre, justo a tiempo para GTA VI.

Es importante recalcar que participar en el sorteo solamente permite tener la oportunidad de adquirir la consola, y no garantiza la compra.

Y antes de que se activen las alarmas, vale la pena señalar que estas medidas únicamente se aplicarán en Japón, por lo que la cuenta de PSN debe corresponder a ese país. Por ahora, parece que no hay planes de aplicar restricciones similares en México y el resto de Latinoamérica, así como en Estados Unidos y otros países.

En pocas palabras, los fans de Occidente pueden estar tranquilos, al menos por el momento.

Los nuevos requisitos para adquirir un PS5 Pro sólo se aplicaron en Japón

La escasez de PlayStation 5 Pro ya es un problema

Si bien estas nuevas restricciones sólo se aplican en Japón, es innegable que los problemas de escasez están presentes en todo el mundo. Está por verse si la compañía nipona toma medidas similares en otras regiones para mitigar estos inconvenientes

A mediados de este año, un artículo de The Game Business señaló que las tiendas especializadas prevén un aumento significativo en el interés por las consolas de actual generación debido al inminente lanzamiento de Grand Theft Auto VI. Una fuente relacionada con el sector minorista advierte que habrá escasez de PS5 y XBOX Series X|S.

Y en efecto, ya empezamos a observar los efectos de GTA VI. Tras la presentación del sandbox de Rockstar Games a finales de agosto, se reportó que tiendas de Reino Unido y otros países se quedaron sin inventario del PlayStation 5 Pro. Esto provocó que las pocas unidades disponibles se vendieron a precios exorbitantes.

El videojuego de mundo abierto debutará el 19 de noviembre de 2026, por lo que aún hay tiempo para que los fabricantes suplan el inventario. Sony prometió en julio que ya aseguró los volúmenes de memoria necesarios para cumplir con las ventas proyectadas para finales de este año.

El éxito de GTA VI provoca escasez de PlayStation 5 Pro

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que restricciones como las de Japón se apliquen en México u otros países? Déjanos leerte en los comentarios.

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