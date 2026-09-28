Cuando pensamos en mangas legendarios, Jojo’s Bizarre Adventure llega de inmediato a nuestra mente. Y sin lugar a dudas, la obra de Hirohiko Araki permanece más vigente que nunca gracias, en gran medida, a su anime; sin embargo, la adaptación de Steel Ball Run ha enfrentado polémica tras polémica, y durante su regreso volvió a dar de qué hablar por las razones equivocadas.

Tras una pausa de aproximadamente 6 meses, la serie de David Production volvió con un capítulo que dará inicio a la segunda etapa de la historia; sin embargo, un detalle al final sacó canas verdes a los fanáticos, quienes ya fueron muy vocales al respecto en redes sociales.

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Fans de Jojo’s Bizarre Adventure detestan el ending oficial de Steel Ball Run

La serie de Warner Bros. Japan y Netflix estrenó su primer capítulo el pasado 19 de marzo de 2026. Se trató de un episodio especial de más de 40 minutos que abarcó la primera parte de la historia, en la que se nos presenta las motivaciones y los objetivos de la dupla protagónica: Johnny Joestar y Gyro Zeppeli.

En aquel entonces, los fanáticos dejaron ver su descontento con la forma en que los productores gestionaron el lanzamiento de los nuevos capítulos de Jojo’s Bizarre Adventure. Ahora, alrededor de 6 meses después, Steel Ball Run regresó con su nueva temporada. Pero la emoción se tornó en decepción de inmediato.

Por suerte, las más recientes quejas no están relacionadas con la adaptación de la historia ni la animación. Más bien, las críticas negativas van dirigidas a un apartado intrascendente en el gran esquema de las cosas: el ending.

Jojo’s Bizarre Adventure se caracteriza por presentar temas clásicos de rock y pop occidentales en sus secuencias de cierre. Es una decisión creativa que se alinea con la visión original del mangaka Hirohiko Araki, quien llenó su trabajo con muchísimas referencias a músicos y artistas de la vida real.

No obstante, Steel Ball Run se alejó de esa tendencia y presentó una canción original que, según las opiniones de un gran sector de la comunidad, se siente fuera de lugar. El tema en cuestión se llama Dead or Alive, y fue compuesto por Dr. Luke y es interpretado por el rapero japonés Yuki Chiba.

Los fanáticos afirman que el rap nipón no encaja con la temática del anime, que presenta una historia que transcurre en el desierto estadounidense durante la década de 1890. Un gran sector de la comunidad esperaba temas licenciados como Walk Like an Egyptian de The Bangles, Distant Dreamer de Duffy y Freek’n You de Jodeci.

En la sección de comentarios del video de YouTube que muestra el ending de Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run, decenas de usuarios expresaron su decepción, se burlaron o simplemente exigieron un cambio de canción. Quejas similares se pueden observar en redes sociales, donde también se comparten memes sobre el tema.

La canción del ending oficial de Steel Ball Run decepcionó a muchos fans

“Incluso los caballos del ending tratan de escapar de esta canción”, bromeó un usuario en los comentarios del video de YouTube. “Suena como si le describieras Old Town Road a alguien que nunca la escuchó y le pidieras que hicieras una parodia de ella para Steel Ball Run”, dijo otra persona. “Al menos los comentarios son divertidos”, afirmó otra.

Además, los fans propusieron algunos temas que, en su opinión, irían mucho mejor con la temática del anime, como Old Town Road del rapero Lil Nas X y The Chain de Fleetwood Mac.

Jojo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run continuará con nuevos episodios

Será interesante descubrir si David Production escucha las quejas de la comunidad y decide cambiar el ending, aunque luce poco probable debido a los acuerdos comerciales que seguramente se firmaron para garantizar el uso del tema Dead or Alive. Aun así, este pequeño detalle no debería desanimar a los fanáticos.

Tras las críticas negativas de los fans, Netflix por fin decidió optar por un esquema de lanzamiento semanal; sin embargo, la temporada actual será insuficiente para abarcar todo el viaje de Johnny Joestar y Gyro Zeppeli, pues solamente se adaptarán las segunda y tercera etapa del manga.

La actual tanda estará compuesta por un total de 11 episodios, por lo que sólo quedan 10 para que llegue la siguiente gran pausa. El próximo capítulo de Jojo’s Bizarre Adventure se estrenará el 2 de octubre, y continuará la historia desde donde se quedó la semana pasada. El show regresará cada viernes hasta que se estrene el final de temporada.

Por ahora, David Production guarda silencio sobre cuándo regresará el anime una vez que se estrenen los 11 capítulos.

Los nuevos capítulos de Jojo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run se estrenarán cada viernes por Netflix

Pero cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las críticas? ¿Crees que los fanáticos exageran? Comparte tu opinión aquí, en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre Steel Ball Run y el resto de temporadas de Jojo’s Bizarre Adventure si visitas esta página.

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