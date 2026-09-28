Septiembre es un mes muy importante para Naughty Dog, pues tienen lugar los festejos por el The Last of Us Day. Como parte de estas celebraciones, los desarrolladores anunciaron una serie de sorpresas que tienen como objetivo celebrar el legado de la franquicia y consentir a los fanáticos fieles que todavía esperan una tercera entrega.

Los jugadores de PS5 y PC podrán reclamar una serie de regalos especiales, y también se anunció una inesperada colaboración con uno de los exclusivos de PlayStation más importantes del año pasado. Por si fuera poco, también se pondrán en marcha otras iniciativas para festejar a la comunidad.

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Jugadores pueden reclamar gratis nuevos avatares temáticos de The Last of Us

Esta festividad tiene lugar una vez al año para conmemorar el Outbreak Day o Día del Brote, que, según el lore de la franquicia, ocurrió un 26 de septiembre. Naughty Dog aprovecha esta ocasión para compartir las novedades de la saga y realizar todo tipo de anuncios relacionados con juegos u otros medios.

Las celebraciones arrancaron formalmente el pasado fin de semana con la revelación de un tema dinámico para PlayStation 5. Los jugadores ya pueden usar este artículo para personalizar el menú principal de su consola con el arte oficial de las versiones mejoradas de ambos juegos de la serie.

Por suerte, ese apenas es uno de los tantos regalos que estarán disponibles. El de 28 de septiembre, Naughty Dog confirmó que los jugadores de PS5 podrán reclamar gratis 4 nuevos avatares inspirados en el título postapocalíptico. Entre los nuevos íconos de perfil encontramos los símbolos de los Serafitas, la WLF y un pin especial de Ellie.

Para reclamar este obsequio, basta con ingresar un código especial en la PS Store. Una vez que se canjee, los artículos aparecerán automáticamente en la cuenta y será posible equiparlos desde el menú de opciones.

Los jugadores de PlayStation 5 podrán descargar el paquete que incluye los 4 nuevos avatares al usar alguno de los códigos que aparecen a continuación, en función de la región.

América: QDFN-GT5D-AMG7

Europa/Australia: 9EBR-7QEJ-R3CG

Japón: JQ38-ER84-H78R

Corea: LH7H-CE4H-J527

Asia: MMLL-XQGG-Q9BG

Jugadores de PS5 pueden conseguir nuevos avatares gratuitos inspirados en The Last of Us

Sony no anunció una fecha límite, así que es fácil asumir que los códigos estarán disponibles para siempre; sin embargo, lo mejor será canjearlos en la tienda digital de PS5 cuanto antes por si las dudas. Por suerte, también hay regalos para los usuarios de PC.

De acuerdo con el anuncio oficial de Naughty Dog, los jugadores de computadoras ya pueden personalizar sus perfiles de Steam con el nuevo conjunto de avatares animados inspirados en The Last of Us Part I y The Last of Us Part II. Se incluyen íconos basados en las Luciérnagas, el tatuaje de Ellie y el Frente de Liberación de Washington.

Como parte de los festejos del The Last of Us Day 2026, estrenan nuevos avatares para Steam

Naughty Dog anuncia colaboración con Ghost of Yotei y más sorpresas

Los conjuntos gratuitos de avatares para PlayStation 5 y PC son apenas la punta del iceberg, pues Naughty Dog también compartió otros anuncios que tomaron por sorpresa a los fanáticos de la franquicia.

Durante los festejos del The Last of Us Day 2026, se anunció una nueva e inesperada colaboración con Ghost of Yotei, el aclamado título de mundo abierto desarrollado por Sucker Punch. Como parte de este crossover, los jugadores del exclusivo de PS5 desbloquearán una armadura inspirada en los Clickers.

El objeto estará disponible el próximo 1 de octubre en el nuevo modo Most Wanted de Ghost of Yotei. Una vez que se agregue a la colección, será posible equipar la armadura tanto en la aventura principal protagonizada por Atsu como en el próximo DLC Echoes of Sekigahara.

Por si fuera poco, Naughty Dog también anunció una colaboración con la línea de coleccionables Youtooz. Próximamente se pondrá a la venta una nueva figura de Clicker de edición limitada que tendrá el logotipo del The Last of Us Day 2026 impreso en la caja, y la compañía advierte que sólo estará disponible por muy poco tiempo.

Para celebrar esta fecha, también se realizará una transmisión en vivo benéfica en apoyo a AbleGamers, una organización benéfica. El stream se realizará el 28 de septiembre y contará con la participación de Ross Minor, un profesional de la accesibilidad especializado en personas con discapacidad visual.

Por último, Naughty Dog pondrá en marcha una oferta de tiempo limitado en Steam y la Epic Games Store. Los jugadores podrán adquirir The Last of Us Part I con 50% de descuento, mientras que la secuela tendrá una rebaja de 33%. Esta promoción iniciará el 1 de octubre.

The Last of Us tendrá una colaboración con Ghost of Yotei

Si bien estos anuncios emocionaron a los fanáticos más acérrimos de la serie, claramente la comunidad esperaba algún tipo de revelación sobre The Last of Us Part III. Anteriormente, Neil Druckmann, director del estudio, confirmó que el equipo trabaja en múltiples proyectos de la franquicia, pero no brindó más detalles al respecto.

Por el momento, sólo sabemos que Intergalactic: The Heretic Prophet sigue en desarrollo. La producción de la tercera temporada de la serie live-action también avanza en su producción, y recientemente sumó nuevos actores a su reparto.

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de los regalos? ¿Te emocionó la colaboración con Ghost of Yotei? Déjanos leerte en los comentarios.

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