WhatsApp es una de las apps de comunicación más utilizadas en México, Latinoamérica y más territorios. Aunque se caracteriza por su cifrado de extremo a extremo que garantiza la privacidad, es posible que algunas personas aún sientan la necesidad de proteger incluso aún más sus conversaciones al eliminar ciertos textos.

Aunque la aplicación ya ofrece numerosas herramientas que permiten eliminar algunos chats o mensajes específicos, parece que Meta finalmente prepara el lanzamiento oficial de una nueva función secreta que dará a las personas más control y flexibilidad.

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WhatsApp prepara su nueva función de privacidad

Por defecto, la app guarda para siempre los mensajes de todas las conversaciones individuales y los grupos; sin embargo, actualmente los usuarios pueden borrar textos específicos de forma manual o activar una función que hace que los mensajes desaparezcan después de un periodo establecido.

Por ahora, las personas tienen la posibilidad de configurar los mensajes de WhatsApp para que ya no sean visibles después de 24 horas, 7 días o 90 días. Aunque es una herramienta muy útil para garantizar que ciertos contenidos dejen de estar disponibles cuando se cumpla el plazo, también es cierto que es bastante imprecisa.

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Por suerte, la nueva función secreta, que ya está disponible para los usuarios que forman parte del programa Beta, expande el abanico de posibilidades y permite que los textos se borren automáticamente después de que el destinatario lo abre y lee por primera vez. Lo mejor es que el sistema es muy flexible y ofrece numerosas opciones.

WhatsApp comenzó a probar este nuevo temporizador en abril de 2026, pero hasta hace poco estaba limitado a dispositivos móviles con sistemas Android; sin embargo, los nuevos reportes señalan que la función ya está disponible en la versión de prueba 26.19.10.72 de apartados iOS.

El hecho de que esta herramienta ya se pruebe en ambos sistemas operativos parece indicar que Meta planea lanzarla muy pronto, aunque por el momento no hay una potencial fecha de estreno. Aun así, los primeros informes revelan mucha información sobre la forma en que funcionan las nuevas opciones.

Los mensajes temporales de WhatsApp están por recibir una nueva mejora

¿Cómo funciona el temporizador de mensajes de WhatsApp?

La más reciente actualización de WhatsApp añade la opción “Después de leer” en el menú de temporizador de mensajes, lo que permite indicar que la app borre automáticamente los mensajes una vez que el destinatario los haya visto por primera vez. WABetaInfo describe esta novedad como una gran mejora en la privacidad.

Los usuarios pueden elegir que algunos mensajes dejen de estar disponibles 5 minutos, 1 hora o 12 horas después de que la otra persona los reciba y abra; sin embargo, los textos no leídos desaparecerán de forma automática después de 24 horas, independientemente de la opción que se elija.

Es importante enfatizar que esta nueva función de WhatsApp es opcional y ni siquiera está activada por defecto, lo que significa que las conversaciones permanecerán sin cambios y se almacenarán en el historial como de costumbre a menos que se active la opción manualmente. Y sí, es posible aplicar el temporizador en chats específicos.

La nueva función de WhatsApp agrega un temporizador más preciso para los mensajes de texto

Otro detalle interesante es que el tiempo del remitente y del destinatario no están sincronizados. Por ejemplo, un mensaje configurado para que deje de estar disponible en 5 minutos desaparecerá del teléfono de la persona que envió el texto cuando se cumpla dicho plazo, pero permanecerá visible en el dispositivo del otro usuario hasta que éste lo lea.

Se espera que Meta amplié el acceso y más personas puedan poner a prueba esta herramienta; sin embargo, la fecha de lanzamiento oficial para México y otras regiones permanece como un misterio.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios.

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