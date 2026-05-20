El aumento de precio en los servicios de videojuegos no se detiene y según las compañías tiene que ver con las condiciones del mercado. En el caso de la oferta de Sony, PlayStation Plus, hace unos días hubo información importante.

La compañía anunció un nuevo aumento de precio en su servicio, sin embargo, solo mencionó el nivel Essential, por lo que se pensó que se trataría en ese único caso.

Lamentablemente, no se limitará a eso pues hace unos momentos se confirmaron los nuevos precios de PS Plus que entraron en vigor desde hoy.

NO TE LO PIERDAS: ¿Qué pasará con tus cuentas de PlayStation, Xbox, Nintendo y Steam cuando mueras? CDMX ya discute una reforma

Sony anuncio los nuevos precios de PlayStation Plus: el servicio es más caro a partir de hoy

Tal como se anunció hace unos días. Este 20 de mayo se aplicó un nuevo aumento de precio para PlayStation Plus.

Noticias PlayStation Plus subirá de precio: Sony culpa a las condiciones del mercado y revela los detalles de este nuevo aumento La compañía japonesa reveló el día en que su servicio en línea será más costoso VER

El aviso inicial fue muy limitado en cuanto a información, pero ya se puede confirmar que aplicará en todos los niveles, aunque parece que la suscripción anual no experimenta cambios.

De acuerdo con el ajuste en el costo del servicio de gaming, desde hoy los precios de PS Plus serán los siguientes:

Mensual

Premium : $19.99 USD (antes $17.99 USD)

Extra : $16.99 USD (antes $14.99 USD)

Essential: $10.99 USD (antes $9.99 USD)

Trimestral

Premium : $54.99 USD (antes $49.99 USD)

Extra : $43.99 USD (antes $39.99 USD)

Essential: $27.99 USD (antes $24.99 USD)

New PS+ Price Increases live for all tiers https://t.co/oRGTUWzzwL



1-Month:

-Premium $19.99 (from $17.99)

-Extra $16.99 (from $14.99)

-Essential $10.99 (from $9.99)



3-Months:

-Premium $54.99 (from $49.99)

-Extra $43.99 (from $39.99)

-Essential $27.99 (from $24.99) pic.twitter.com/3PAGN2fysX — Wario64 (@Wario64) May 20, 2026

¿El aumento en el servicio de gaming de Sony aplica para todos ls suscriptores?

Un detalle a tomar en cuenta es que, tal como lo señaló Sony en su anuncio inicial, estos aumentos no aplicarán a todos los usuarios.

Desde hoy, este es el nuevo precio en las suscripciones mensuales y trimestrales para los nuevos jugadores. Aquellos que ya cuentan con una suscripción activa seguirán pagando el precio anterior y hasta nuevo aviso.

Cabe señalar que en caso de que la cuenta de PS Plus no se renueve, el jugador tendrá que pagar el nuevo precio si decide regresar.

¿PS Plus también se volvió más caro en México y Latinoamérica?

De acuerdo con la información actualizada hasta el momento de redactar esta nota, los precios de PlayStation Plus se mantienen sin cambios en México u América Latina.

En el caso de nuestro país y la región, el sitio oficial del servicio muestra que, hasta hoy, los costos de las suscripciones mensuales y trimestrales del servicio son:

Mensual

Premium: $15.99 USD

Extra: $13.49 USD

Essential: $8.99 USD

Trimestral

Premium: $43.99 USD

Extra: $37.99 USD

Essential: $22.99 USD

ENTÉRATE: Google filtra el precio de GTA VI y el juego sería excesivamente barato, pero los fans no deben emocionarse

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente