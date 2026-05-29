Los problemas técnicos siguen apareciendo en algunos lanzamientos recientes, y ahora fue turno de Nintendo. La compañía confirmó que Yoshi and the Mysterious Book tiene un bug bastante serio que puede bloquear el progreso de los jugadores.

La situación salió a la luz gracias a varios reportes enviados por usuarios. Poco después, la cuenta oficial de soporte de Nintendo reconoció el problema y explicó exactamente cómo ocurre este error dentro del juego.

De acuerdo con la compañía, el bug aparece bajo ciertas condiciones específicas relacionadas con la Enciclopedia Fukashigi y una investigación secundaria. El inconveniente provoca que los jugadores queden atrapados en una pantalla y no puedan continuar su aventura.

Nintendo explicó cómo ocurre el bug de Yoshi and the Mysterious Book

Según detalló la empresa japonesa, el error sucede cuando los jugadores inician la investigación del Ave del Paraíso antes de escuchar la explicación del “Índice”. Después deben completar esa investigación sin hacer descubrimientos importantes.

Más adelante, cuando finalmente escuchan la explicación del Índice, el juego impide salir de esa página. Esto deja el progreso completamente bloqueado.

Nintendo también aclaró que la explicación del Índice ocurre después de completar un total de 4 capítulos dentro de la aventura.

La compañía publicó un mensaje para disculparse con los usuarios afectados y aseguró que ya trabaja en un parche para corregir el problema.

“Recibimos múltiples reportes de jugadores que ya no pueden avanzar mientras juegan Yoshi and Fukashigi’s Encyclopedia. Actualmente investigamos el problema y confirmamos que ocurre bajo ciertas condiciones”, explicó la empresa.

Además, la compañía comentó que el update ya está en preparación y compartirá más información tan pronto como esté listo.

“Actualmente preparamos una actualización para solucionar este problema y compartiremos más información tan pronto como el update esté listo. Pedimos una sincera disculpa por los inconvenientes ocasionados y agradecemos su paciencia mientras trabajamos en una solución”, señaló Nintendo.

Un pequeño tropiezo técnico para el juego

Aunque Yoshi and the Mysterious Book ha llamado la atención por su estilo visual y su propuesta encantadora, este problema puede resultar muy frustrante para quienes ya invirtieron varias horas en la aventura.

Por ahora, Nintendo no confirmó la fecha exacta del parche. Tampoco detalló si habrá alguna recomendación temporal para evitar el bug mientras llega la actualización.

La buena noticia es que la compañía ya identificó el origen del problema y trabaja activamente en solucionarlo. Así que probablemente el arreglo llegue pronto a Nintendo Switch 2.

¿Ya comenzaste Yoshi and the Mysterious Book? ¿Te has encontrado con este bug durante tu partida? Cuéntanos en los comentarios.

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