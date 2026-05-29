Xbox Game Pass es un pilar de la estrategia actual de Microsoft, así que cualquier cambio que experimente afecta la división de videojuegos de la compañía. En 2025, sufrió uno de sus aumentos de precio más significativos hasta la fecha, lo que tuvo un impacto negativo casi inmediato. La situación es diferente gracias a la pronta intervención de Asha Sharma.

Después de que la sucesora de Phil Spencer asumió el liderazgo a principios de este año, la empresa empezó a experimentar ajustes notables. Uno de los cambios más importantes apuntó directamente hacia el servicio de suscripción, y parece que dio resultados positivos. Eso sí, la nueva directora reconoce que aún quedan desafíos por delante.

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La bajada de precio de Xbox Game Pass generó resultados positivos

A principios de octubre de 2025, Microsoft dio a conocer que Xbox Game Pass sufriría una importante reestructuración, lo que derivó en la adición de nuevos planes y un aumento generalizado de precio. Este ajuste representó un duro golpe para el bolsillo de los jugadores, pues el nivel Ultimate subió hasta $29.99 USD.

La comunidad recibió la noticia con los brazos cerrados, tal como era de esperar. Los fanáticos expresaron su descontento en redes sociales, y muchos dieron un paso al frente y empezaron a cancelar en masa sus membresías mensuales. Es imposible saber cuántas personas abandonaron el servicio, pero se estima que fueron muchas.

Mediante un memorando interno que se compartió al personal de la compañía y al que tuvo acceso el medio especializado The Verge, Asha Sharma, actual directora de XBOX, reconoció que la decisión de aumentar el precio tuvo un impacto negativo en el crecimiento general de Xbox Game Pass.

En contraste, la sucesora de Phil Spencer dio a conocer que, una vez que el servicio de suscripción se volvió más barato a finales de abril de 2026, aumentó la retención de los miembros actuales y se vio un aumento en las adquisiciones de nuevas suscripciones. Claro, no se compartieron datos que nos permitan tener una imagen más clara de la situación.

“El crecimiento se ralentizó y la pérdida de suscriptores se aceleró tras los cambios de precios del año pasado. Desde nuestra reducción de precios, vimos un aumento en las adquisiciones y una mejora en la retención, lo cual es un buen primer paso”, destacó Asha Sharma en el memorando.

En abril de este año, Xbox Game Pass volvió a experimentar cambios de precio, pero esta vez fue para bien. El plan Ultimate pasó de $29.99 USD a $22.99 USD, mientras que PC Game Pass bajó de $16.49 USD a $13.99 USD. Aunque este movimiento causó el fin de los estrenos de día 1 para los nuevos Call of Duty, los fanáticos aplaudieron la decisión.

Después de bajar de precio, Xbox Game Pass experimentó un crecimiento de retención y nuevos suscriptores

Aún queda mucho trabajo por hacer para construir un XBOX más potente

Aunque es bueno saber que la estrategia rindió frutos y que Xbox Game Pass vio un crecimiento notable después de volverse más accesible de cara al público general, Asha Sharma reconoció que aún queda un largo trecho por recorrer y advirtió que se avecinan grandes desafíos.

“No resolveremos esto en un instante ni con un solo lanzamiento. Deberemos superar el problema que tenemos delante en nuestro camino para restablecer un crecimiento sostenible”, destacó la actual directora de XBOX.

En el mismo memorando, Asha Sharma enfatizó que el objetivo es construir un “XBOX más potente”, lo que inevitablemente les obligará a tomar “decisiones difíciles”. Por ahora, no entró en detalles concretos sobre los cambios que se avecinan, pero adelantó que pondrán especial atención en sus inversiones y otros factores.

Asha Sharma explicó por qué la marca cambió de nombre y pasó de Xbox a XBOX

“Queremos construir un XBOX más potente. Esto significa tomar decisiones difíciles sobre qué construimos, dónde invertimos y qué tipo de empresa debemos ser en el futuro. Eso forma parte de lo que se empieza a ver en el cambio de Xbox a XBOX. Refleja la decisión de ser deliberados en la forma en que nos presentamos ante los jugadores que más se preocupan por esta marca”, comentó la directora.

Pero dinos, ¿regresaste al servicio una vez que bajó de precio? Déjanos leerte en los comentarios.

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