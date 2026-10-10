Estamos en la recta inicial de octubre, pero XBOX Game Pass ya reveló sus primeros juegos para noviembre. En las próximas semanas, el servicio de Microsoft recibirá varios juegazos, pero el mes que viene también habrá sorpresas llamativas para los suscriptores.

Por ahora, hay 5 atractivos juegos confirmados que llegarán a XBOX Game Pass y PC Game Pass en el penúltimo mes del año. Habrá títulos deportivos, shooters y más títulos que sumarán valor al catálogo de juegos de ambos servicios.

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¿Qué juegos recibirá XBOX Game Pass en noviembre?

XBOX suele consentir a sus jugadores en la recta final del año, así que hay muchas expectativas sobre los títulos que llegarán a XBOX Game Pass en los últimos meses de 2026. Sabemos que noviembre será un buen mes para tener una suscripción, pues habrá varios lanzamientos de día 1.

El primero de ellos es Gravhounds, un peculiar shooter protagonizado por perros. El título es desarrollado por Octopus Panic, estudio que nació luego de que excreativos de DICE y 343 Industries decidieron unir fuerzar. Su título ofrecerá acción cooperativa con construcción y partidas entre equipos de hasta 4 jugadores.

El servicio también recibirá la versión 1.0 de VOID/BREAKER, título de Stubby Games que destaca por su ritmo frenético. Es un FPS con elementos roguelite que ofrece combates contra peligrosas máquinas. El juego por fin saldrá de su acceso anticipado y se podrá disfrutar sin costo adicional en XBOX Game Pass.

Los amantes del futbol podrán divertirse con Football Manager 27, el título deportivo de Sports Interactive y SEGA. El simulador permite crear al mejor equipo y gestionarlo hasta alcanzar las ligas mayores. Otro estreno de día 1 es Warhammer Survivors, juego de Auroch Digital que recupera la adictiva fórmula de Vampire Survivors, sólo que con personajes de Warhammer 40,000 y Warhammer: Age of Sigmar.

Por último está Thronefall, el nuevo juego de estrategia de Grizzly Games. Con un enfoque minimalista, el título reta a los fans del género a contruir un reino entero y a defenderlo por las noches de misteriosas amenazas. Abajo está la lista de juegos confirmados que llegarán a XBOX Game Pass en noviembre:

Gravhounds (2 de noviembre)

VOID/BREAKER (4 de noviembre)

Football Manager 27 (10 de noviembre)

Warhammer Survivors (10 de noviembre)

Thronefall (11 de noviembre)

Gravhounds y más juegos llegarán a XBOX Game Pass en noviembre

Juegazos llegarán este mes al servicio de XBOX

Esta semana, XBOX Game Pass recibió las primeras novedades de octubre, entre ellas Echo Weaver y Forever Ago, títulos independientes que se unieron a su catálogo como estrenos de día 1. La buena noticia es que hay más sorpresas que llegarán muy pronto al servicio.

Sin duda, el juego más destacado del mes es Battlefield 6, el shooter de Electronic Arts que estará disponible el próximo 13 de octubre para los suscriptores Ultimate. Los usuarios de EA Play podrán conseguir gratis contenido adicional que estará disponible por tiempo limitado.

Por si fuera poco, Valor Mortis, Deep Dish Dungeon, Bluey’s Happy Snaps y Chained Beasts también llegarán directo al servicio. Abajo está la lista de juegos con sus respectivas fechas:

Ultimate:

Battlefield 6 (13 de octubre)

Deep Dish Dungeon (13 de octubre)

Valor Mortis (13 de octubre)

Bluey’s Happy Snaps (15 de octubre)

Chained Beasts (15 de octubre)

PC:

Beyond These Stars (16 de octubre)

Atractivos juegos llegarán a XBOX Game Pass durante la primera mitad de octubre

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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