Ser usuario de XBOX Game Pass implica estar siempre al pendiente del nuevo contenido para disfrutar, pero también de los juegos que desaparecerán pronto. La rotación de contenido es inevitable y, desafortunadamente, muy pronto ya no podremos disfrutar 8 atractivos títulos con nuestra suscripción.

Esta mañana, se confirmó que aclamados juegos de un antiguo estudio de Microsoft, así como entregas de Star Wars, Tomb Raider y otras franquicias dejarán de estar disponible en breve en XBOX Game Pass, PC Game Pass y el juego en la nube.

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Estos 8 juegos tienen los días contados en XBOX Game Pass

Sin duda, XBOX Game Pass nos ofrece un infinidad de ventajas para disfrutar nuestro pasatiempo favorito por poco dinero. Sin embargo, la plataforma también tiene algunos inconvenientes, como la desaparición constante de juegos cada mes. Ahora, se acerca el momento de despedirse de 8 títulos que dejarán de estar disponibles a finales de octubre.

Recientemente, Microsoft se deshizo de algunos de sus estudios como parte del reinicio de XBOX. Como consecuencia, sus títulos dejaron de estar en manos de las compañías, por lo que pronto se despedirán del catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass. En concreto nos referimos a 2 títulos de Double Fine: Day of the Tentacle Remastered y Full Throttle Remastered, aventuras gráficas que recibieron elogios en su tiempo.

También hay malas noticias para los fanáticos de Star Wars y LEGO, pues uno de los juegos más populares de la franquicia espacial dejará de estar disponible en los servicios. Nos referimos a LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, título de TT Games que hace un repaso por la IP con el humor característicos de los juegos de LEGO.

Los entusiastas de Tomb Raider deben poner sus alarmas, pues un spin-off se despedirá del servicio de suscripción. Se trata de Lara Croft and the Temple of Osiris, juego de Crystal Dynamics que conserva la esencia de la franquicia de aventuras, pero con una vista isométrica.

Por último, quedan pocos días para disfrutar otros atractivos títulos ideales para los fans del terror, los juegos cooperativos y los RPG, como Dead Static Drive, Deep Rock Galactic y Wartales, respectivamente. Abajo está la lista de juegos que desaparecerán de XBOX Game Pass a finales de octubre:

Dead Static Drive

Wildgate

Deep Rock Galactic

Day of the Tentacle Remastered

Wartales

Full Throttle Remastered

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Lara Croft and the Temple of Osiris

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga y más juegos se despedirán de XBOX Game Pass muy pronto

Cambios importantes llegarían a XBOX Game Pass en 2027

Desde que Asha Sharma está al mando de XBOX, el servicio ha experimentado varios cambios para conservar su atractivo y, a la vez, ser más rentable para Microsoft. Diversas fuentes coinciden en que las compañías preparan más ajustes para la plataforma que llegarían a principios de 2027.

Los reportes han preocupado a los usuarios del servicio en consolas y PC, pues se especula con la posible desaparición de los estrenos de día 1, que es uno de los beneficios más atractivos de XBOX Game Pass. Alexander Cope y Jez Corden, periodistas de Windows Central, están casi seguros que habrá cambios importantes, aunque no han podido confirmar qué sucederá con los lanzamientos de día 1.

De hecho, Microsoft ya confirmó que está explorando ideas para su servicio; sin embargo, mantiene todo en secreto. Debido a esto, algunos insiders creen que más sagas de renombre dejarán de estrenarse directamente en el servicio, tal como sucedió Call of Duty.

XBOX Game Pass cambiaría de forma importante a principios del próximo año

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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