Se suponía que uno de los pilares de la actual estrategia de gaming de Microsoft era el juego en la nube. XBOX Cloud se presentó como la opción para llegar a más usuarios sin necesidad de posicionar una consola y prácticamente cualquier dispositivo con soporte y un control bastan para jugar.

Sin embargo, la recepción del servicio no ha sido la deseada. Aunque no hay datos por parte de XBOX, sus decisiones hablan por sí solas. En el caso de Game Pass habrá límites de uso pues ya no será ilimitado, ni siquiera para quienes pagan Ultimate.

Hoy, se reveló que la compañía retirará la app de juego en la nube de una serie de televisores, algo que en su momento se anunció con bombo y platillo.

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Microsoft eliminará la app de XBOX de estos televisores Samsung próximamente

De acuerdo con un reporte de Windows Central, usuarios de Smart TV Samsung con soporte para la aplicación de XBOX recibieron un correo por parte de Microsoft donde se les informa de la próxima eliminación de la app.

Se trata de los modelos de Smart TV Samsung de 2020. Todos esos televisores ya no tendrán acceso a la app de XBOX a partir del 3 de noviembre. En esa fecha, los usuarios no podrán jugar desde la nube los títulos compatibles, ni entrar en Game Pass.

El correo dice lo siguiente:

“Recibes este correo porque tu cuenta accedió previamente a la app de XBOX en una Smart TV Samsung de 2020. A partir del 3 de noviembre, la aplicación de XBOX dejará de ser compatible con los televisores inteligentes Samsung de 2020, ya que las actualizaciones de la tecnología que impulsa XBOX Cloud Gaming ya no son compatibles con la versión del sistema operativo disponible en estos modelos. Puedes seguir transmitiendo en televisores inteligentes Samsung más recientes (de 2021 en adelante), así como en una amplia gama de dispositivos compatibles, incluidos PCs, smartphones, tabletas y consolas XBOX. Para explorar todos los dispositivos compatibles, visita: http://www.xbox.com/cloud-devices.”

El juego en la nube de Microsoft parece no ser tan popular como se esperaba

El retiro de la app de XBOX de los televisores Samsung modelo 2020 generó incertidumbre pues apenas son 6 años del debut del servicio y en su momento fue un anuncio muy importante. El reporte refiere que otro tipo de apps de televisión, cine, música y otras formas de entretenimiento duran más en los Smart TV.

Sin embargo, en el caso del juego en la nube de Microsoft hay dudas. En el anuncio del nuevo modelo de consumo para los suscriptores de XBOX Game Pass, la compañía aceptó que el costo del servicio es la razón por la que tomaron esta decisión.

Luego, revela un dato importante al señalar que el uso limitado de XBOX Cloud solo impactará a 4% de los usuarios del servicio, o sea que solo ese porcentaje tan bajo es asiduo al juego en la nube, de manera que no hay una base sólida para mantener la aplicación con acceso limitado.

Recientemente, Asha Sharma, jefa de XBOX, reveló a The New York Times que el concepto This is an XBOX no existe más como tal, pero ahora piensan en la compatibilidad con ciertos dispositivos, aunque todo indica que no durará tanto si los números no los respaldan.

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