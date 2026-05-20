Xbox Game Pass es un salvavidas para muchos jugadores, pues ofrece un gran catálogo de juegos y otros beneficios adicionales. Y a pesar de los aumentos de precio y otros ajustes, permanece como una de las opciones más económicas para disfrutar nuevos lanzamientos y títulos antiguos. Dicho esto, es innegable que aún carece de funciones básicas.

En particular, los fanáticos todavía sueñan con un Plan Familiar que permita que varias personas accedan al contenido y todas las ventajas del programa de paga bajo una misma membresía. Es probable que muchos recuerden que esa iniciativa incluso se puso a prueba, pero parece que se estancó por alguna u otra razón.

Ahora, una fuente confiable reveló la supuesta razón por la que dicho beneficio aún brilla por su ausencia en el servicio de Microsoft.

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¿Qué sucedió con el Plan Familiar de Xbox Game Pass?

En 2022, empezaron a surgir numerosos informes que aseguraban que el gigante estadounidense preparaba el lanzamiento de un Plan Familiar para su servicio de suscripción. Tras meses de especulación, la compañía confirmó los rumores y dio a conocer que, efectivamente, ya trabajaba para materializar dicha función.

Ese mismo año, se realizaron pruebas en territorios selectos. En específico, los jugadores de Colombia e Irlanda fueron los primeros en explorar dichas novedades de Xbox Game Pass, pero el periodo eventualmente finalizó.

En 2023, el programa Friends & Family llegó a 6 nuevos países, incluido Chile. Ese mismo año, Phil Spencer retomó el tema y enfatizó la necesidad de crear “una propuesta de valor tanto para creadores como para jugadores con el objetivo de que todos ganen”. En aquel momento, el ahora exdirectivo de Microsoft Gaming señaló que realizan pruebas, analizan el mercado y comparten los datos con sus socios.

El plan Xbox Game Pass Ultimate Friends & Family se puso a prueba e incluso llegó a múltiples territorios

Originalmente, se decía que el Plan Familiar permitiría que los usuarios compartieran su membresía de Xbox Game Pass con hasta 4 personas para que todos tuvieran acceso al catálogo de juegos y el resto de beneficios.

Electronic Arts sería el culpable

Por ahora, se desconoce si Microsoft tiene la intención de retomar el proyecto y eventualmente lanzar el esperado Plan Familiar; sin embargo, y en caso de que las declaraciones de un famoso periodista sean precisas, esta función permanecerá en el limbo por culpa de EA.

En un artículo para Windows Central, el periodista Jez Corden, quien ya demostró ser una fuente de fiar, se tomó la molestia de recopilar los comentarios más populares de la iniciativa Player Voice, que permite a los jugadores de Xbox compartir su retroalimentación y enviar solicitudes.

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Según se informa, el Plan Familiar de Xbox Game Pass es una cuestión que los jugadores de la plataforma todavía esperan con ansias. Pero, ¿alguna vez se implementará en el servicio de suscripción?

En el reporte, Jez Corden comentó que, según sus fuentes, esta función brilla por su ausencia en el programa de paga por culpa de EA. Aparentemente, la compañía detrás de Star Wars Jedi, Battlefield, EA Sports FC y Dead Space “odiaba la idea por completo”, lo que obligó a Microsoft a abandonar el proyecto.

El informe destaca que Electronic Arts tiene un contrato de larga duración con el ecosistema Xbox Game Pass, pues incluso el programa EA Play se incluye sin cargo adicional en todas las membresías del nivel Ultimate del servicio de Microsoft.

EA sería la razón por la que el Plan Familiar no llega a Xbox Game Pass

En su artículo, el periodista de Windows Central confiesa que le gustaría que Xbox expulse a Electronic Arts y finalmente lance el Plan Familiar, pero eso parece poco probable en el panorama actual. De cualquier forma, es importante recordar que esta información no está confirmada y debe tomarse con cautela.

Pero dinos, ¿te gustaría tener esa función? Déjanos leerte en los comentarios.

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