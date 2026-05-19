Tal como se esperaba, Microsoft reveló esta mañana las novedades que vienen en camino a XBOX Game Pass. Su servicio de suscripción se ha consolidado como una de las mejores ofertas de gaming, pues su catálogo está repleto de atractivos juegos que se renuevan de manera constante.

La segunda mitad de mayo será especialmente interesante para los fans de los RPG, pues XBOX Game Pass y PC Game Pass recibirán aclamados juegos de Square Enix y Obsidian Entertainment. Además, habrá varios estrenos de día 1 que le agregarán aún más valor a sus catálogos.

Lamentablemente, no todas son buenas noticias. El servicio de suscripción perderá 5 títulos bastante atractivos y resta muy poco tiempo para disfrutarlos.

Video relacionado: Xbox Game Pass y PlayStation Plus: ¿están dañando la industria?

XBOX Game Pass cerrará mayo con esta atractiva selección de juegos

La espera por fin se acabó, pues los usuarios del servicio por fin pueden disfrutar Forza Horizon 6, el nuevo juego de Playground Games que enamoró a la crítica y a los jugadores por igual. La edición base del título debuta hoy para los usuarios de Ultimate y PC Game Pass.

Noticias Jugadores usan XBOX Player Voice para pedir el regreso de los exclusivos, online gratuito, más títulos retrocompatibles y otros cambios a Game Pass La página de retroalimentación está llena de peticiones de los fans VER

Microsoft también sigue sumando novedades al plan Premium, que no tiene estrenos de día 1. A partir de mayo, Dead Static Drive, Pigeon Simulator y Winter Burrow —que debutaron en el plan Ultimate— ahora estarán disponibles en el plan intermedio de XBOX Game Pass.

Los estrenos de día 1 no faltarán para cerrar mayo, pues Luna Abyss, Echo Generation 2, Crashout Crew y Kabuto Park debutarán directamente en el catálogo del servicio para consola y PC.

Otros títulos de renombre a tomar en cuenta son Jurassic World Evolution 3, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition y Final Fantasy VI, de Frontier Developments, Obsidian Entertainment y Square Enix, respectivamente. Abajo está la lista completa de novedades.

Ultimate:

Forza Horizon 6 (hoy)

Luna Abyss (21 de mayo)

Echo Generation 2 (27 de mayo)

Crashout Crew (28 de mayo)

Premium:

Dead Static Drive (20 de mayo)

My Friend Peppa Pig (20 de mayo)

Pigeon Simulator (20 de mayo)

Remnant II (20 de mayo)

Winter Burrow (20 de mayo)

Escape Simulator (26 de mayo)

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (27 de mayo)

Kabuto Park (28 de mayo)

Final Fantasy VI (2 de junio)

Jurassic World Evolution 3 (2 de junio)

Estos títulos tienen los días contados en el servicio

La llegada de nuevo contenido también implica que XBOX Game Pass y PC Game Pass perderán contenido. Esta mañana, Microsoft también confirmó que 5 títulos tienen los días contados en su servicio.

La lista coincide con la que te compartimos recientemente, así que el servicio se quedarán sin populares JRPG de ATLUS y diversos juegos independientes. Las bajas más importantes son Metaphor: ReFantazio y Persona 4 Golden, que muchos fans incluyen en su lista de juegos más sobresalientes del estudio japonés.

Los siguientes títulos dejarán de estar disponible con una suscripción a partir del próximo 31 de mayo:

Against the Storm

Crypt Custodian

Metaphor: ReFantazio

Persona 4 Golden

Spray Paint Simulator

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

Video relacionado: El impacto oculto de Xbox: 25 años de innovaciones que redefinieron los videojuegos

Fuente