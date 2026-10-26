El fin de año está muy cerca y muy pronto iniciará la temporada de eventos para premiar a los mejores juegos de 2026. Los Golden Joystick Awards se adelantaron y fueron los primeros en revelar su lista de nominados a su categoría Ultimate Game of the Year, es decir, el GOTY.

La terna incluye títulos muy destacados que conquistaron a la prensa y a los jugadores a lo largo de los últimos 12 meses. Compañías como XBOX, Nintendo, Capcom, IO Interactive, Remedy Entertainment y otras encabezan la lista de nominados de la 44.° edición de los Golden Joystick Awards 2026.

Este evento es especial ya que son los jugadores quienes eligen al mejor título de cada año. Lo interesante es que las votaciones para el GOTY 2026 ya están abiertas.

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Estos juegos están nominados al GOTY en los Golden Joystick Awards 2026

A pesar de las múltiples crisis que azotan a la industria, 2026 ha estado cargado de excelentes títulos. Sorpresivamente, lo mejor aún está por venir, pues el año cerrará con estrenos muy esperados. A la par, importantes eventos, como los Golden Joystick Awards 2026, se preparan para festejar a los videojuegos y premiar a los títulos más destacados.

Esta mañana, los organizadores del evento revelaron su primera lista de nominados y ya sabemos qué títulos competirán por su GOTY 2026. XBOX buscará romper su maldición en las premiaciones e intentará llevarse el Juego del año con Forza Horizon 6, título que recibió elogios a nivel mundial.

Nintendo hará lo propio con uno de los juegos más populares de Switch 2: Pokémon Pokopia, que vendió millones de copias en tiempo récord y logró aumentar las ventas de la consola híbrida.

Capcom se ha consolidado como uno de los estudios más destacados de la industria, así que competirá por partida doble gracias a Resident Evil Requiem y Pragmata que, sin duda, merecen estar en las listas de los mejores juegos de 2026.

Otros juegos destacados de la lista son 007 First Light, The Blood of Dawnwalker y Control Resonant, juegazos de IO Interactive, Rebel Wolves y Remedy Entertainmente que conquistaron a la crítica. Los juegos indies tiene presencia en la competencia con juegos como Big Walk y Dispatch, que se ganaron la aprobación de los jugadores con sus singulares propuestas.

Resulta llamativo que la lista de 12 juegos no incluye a Grand Theft Auto VI ni al remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, los lanzamientos más esperados para finales de 2026 y que, sin debutar, ya están en la lista de muchos para llevarse el GOTY en otros eventos. Abajo están los nominados al Juego del Año en los Golden Joystick Awards 2026.

007 First Light

Big Walk

Control Resonant

Crimson Desert

Dispatch

Forza Horizon 6

Phantom Blade Zero

Pokemon Pokopia

Pragmata

Resident Evil Requiem

Star Wars: Galactic Racer

The Blood of Dawnwalker

Aclamados juegos competirán por el GOTY en los Golden Joystick Awards 2026

¿Cómo votar en los Golden Joystick Awards 2026 para elegir al GOTY?

Como te comentamos, las votaciones para elegir al GOTY en los Golden Joystick Awards 2026 ya están abiertas. Los jugadores pueden visitar la página oficial del evento y elegir 3 de entre los 12 títulos nominados al mayor galardón de la industria.

Posteriormente, deberán acomodar su top 3 de acuerdo con sus preferencias y mandar sus votos. No es necesario registrarse ni abrir ningún tipo de cuenta para poder participar en la dinámica. Las votaciones estarán abiertas desde hoy hasta el próximo 30 de octubre.

El ganador se dará a conocer en una transmisión especial que se llevará a cabo en vivo el próximo 11 de noviembre. Por supuesto, aquí en Level Up compartiremos los resultados cuando estén disponibles.

Jugadores ya pueden votar por el GOTY 2026 en los Golden Joystick Awards

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