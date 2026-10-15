La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI ya inició y estamos a poco más de 1 mes de poder disfrutar el título más esperado de la última década. Muchos anticipan que el juego de Rockstar Games arrasará en las premiaciones, pero había dudas sobre su participación en la contienda por el GOTY o Juego del Año.

Como ya es costumbre, The Game Awards premiará en diciembre a los títulos más destacados de los últimos 12 meses, pero no estaba claro si GTA VI podría entrar a la competencia por su fecha de lanzamiento. Esta duda por fin tiene una respuesta, pues ahora es un hecho que la aventura de Jason y Lucia podrá entrar a la contienda y convertirse en un candidato.

Por supuesto, Rockstar Games tiene claras intenciones de ganar el mayor galardón del evento de Geoff Keighley. Para demostrarlo, liberó el trailer de lanzamiento de GTA VI, en el que muestra una vez más lo impresionante que será su nuevo juego.

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GTA VI podrá competir y ganar el GOTY en The Game Awards 2026

Con el paso de los años, The Game Awards se ha convertido en uno de los eventos más importante de la industria. Todos quieren estar entre su exclusiva lista de nominados, que compiten por ser reconocidos como los mejores juegos del año. Sin embargo, algunos títulos muy destacados han quedado fuera de la carrera por el GOTY debido a su fecha de lanzamiento.

GTA VI debutará para PS5 y XBOX Series X|S el próximo 19 de noviembre, así que había especulaciones sobre que se quedaría fuera de la fecha límite que The Game Awards impone para considerar a los nominados. Sin embargo, no sucederá así, pues el juego de Rockstar Games sí podrá competir en el evento de este año por el GOTY y demás premios.

El sitio oficial del evento confirmó esta semana que su fecha límite para su edición 2026 será el 20 de noviembre. Esto significa que cualquier juego que debute antes de ese día podrá entrar a la competencia. Así pues, GTA VI sin duda estará entre los nominados de The Game Awards 2026, pero por poco se queda fuera del prestigioso evento.

La fecha límite para considerar a los nominados de The Game Awards cambia de forma anual, lo que ha generado polémica en varias ocasiones. Esto debido a que ciertos juegos de renombre han quedado fuera de la gala por debutar incluso solo 1 día después.

Por ahora, es muy pronto para conocer a los nominados de The Game Awards 2026, pero es casi un hecho que GTA VI estará presente en varias categorías y, probablemente, compita por el GOTY con otros aclamados juegos de este año.

GTA VI podrá ser nominado al GOTY y otras categorías de The Game Awards 2026

Trailer de lanzamiento eleva el hype por GTA VI

Luego de muchos años de desarrollo, GTA VI por fin está a semanas de su estreno. Rockstar sorprendió esta mañana al liberar el trailer de lanzamiento del título, que nos da un vistazo más a su acción desenfrenada y a la intensa relación que tendrán Jason y Lucia, los protagonistas.

En poco más 1 de minuto, el estudio nos presenta el pasado problemático de Lucia y las consecuencias que tendrá para su pareja, quien también hará de las suyas a lo largo de todo Leonida. El trailer es musicalizado con Flower in a Hurricane, tema del dúo Justice.

Rockstar Games también confirmó que grupos como Tame Impala, SZA y King Gizzard & The Lizard Wizard estarán presentes en la banda sonora del juego.

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