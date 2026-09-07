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The Blood of Dawnwalker
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The Blood of Dawnwalker es un juego de rol de acción de fantasía oscura de mundo abierto ambientado en la Europa del siglo XIV. Juegas como Coen, humano de día y vampiro de noche, y luchas para salvar a tu familia en una historia que se va definiendo según tus acciones y los secretos que descubras.
DETALLES
- Desarrollador:Rebel Wolves
- Publisher:Bandai Namco Entertainment
- Género:Role-playing (RPG), Adventure
- Fecha de Lanzamiento:2/Septiembre/2026
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