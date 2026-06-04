La idea de que IO Interactive haga un juego de James Bond suena tan perfecta, que parece absurdo que no ocurriera antes. Después de todo, Hitman: Agent 47 comparte muchos de los ingredientes que han definido la fórmula 007: locaciones exóticas, organizaciones secretas, villanos extravagantes e infiltraciones elegantes. En otras palabras, toda una fantasía de espionaje.

Después de jugar 007 First Light y conociendo el trabajo previo del estudio, lo verdaderamente sorprendente de este título es que no se siente como un Hitman disfrazado de Bond, sino como una reinterpretación fresca y ambiciosa del agente secreto más famoso del mundo.

Esta nueva versión de James Bond logra combinar espionaje, acción y espectáculo en una aventura de alto octanaje con identidad propia. ¿El resultado? Uno de los juegos de espías más sólidos de los últimos años y, sin duda, el mejor de James Bond en décadas.

El juego te hace sentir como James Bond

La principal fortaleza de 007 First Light es que, por fin, tenemos un juego que realmente te hace sentir dentro de una película de James Bond. Lo decimos porque muchos títulos han intentado replicar esa sensación, pero muy pocos han conseguido.

Lo que hace especial a First Light es que entiende que Bond nunca ha sido únicamente disparos, explosiones o gadgets extravagantes. Bond es actitud. Bond es improvisación. Bond es la fantasía de ser el espía más competente del mundo. Y, constantemente, el juego encuentra formas de satisfacer esa fantasía.

Todo comienza con la obtención de inteligencia. La mayoría de las misiones arranca con una fase en la que Bond debe recopilar información. ¿Cómo? Manteniendo los oídos abiertos, escuchando conversaciones que revelan oportunidades y rutas alternativas. Quizá descubras dónde se encuentra una llave que permite acceder a las áreas de servicio o te enteres de una falla en el sistema de ventilación.

Todo esto genera múltiples caminos para alcanzar un objetivo y el gran acierto es que, seguir una u otra oportunidad, se siente completamente orgánico, como si la hubieras descubierto por mérito propio y no porque el juego te la señalara. Se siente como improvisar sobre la marcha, exactamente como lo haría James Bond.

La esencia del espionaje

Después, llega la fase de infiltración, donde debes acercarte a tu objetivo sin que te detecten. Obviamente, para cumplir la fantasía de convertirte en el espía más famoso del mundo necesitarás una amplia variedad de gadgets.

El más importante es el clásico reloj, que permite hackear dispositivos electrónicos a distancia para distraer enemigos. También tendrás acceso a objetos aparentemente mundanos, como teléfonos, audífonos, encendedores o bolígrafos que esconden tecnología de espionaje para sedar adversarios, desplegar pantallas de humo o, incluso, detonar cargas explosivas.

Lo mejor, es que los escenarios están repletos de oportunidades interesantes y divertidas. Encontrarás dispositivos electrónicos para hackear, sustancias químicas que generan nubes de humo, tuberías que pueden explotar y un sinfín de elementos interactivos que facilitan el sigilo o permiten disminuir la distancia para eliminar enemigos de manera silenciosa.

Uno de los detalles que más nos gustó es que el carisma de Bond funciona como una herramienta de infiltración. Por ejemplo, el espía puede engañar a los enemigos y convencerlos temporalmente de que pertenece al lugar donde se encuentra. Es una mecánica que parece simple sobre el papel, pero termina aportando muchísimo valor y credibilidad al personaje.

Licencia para matar

Naturalmente, las apuestas aumentan conforme avanzas y la tensión desemboca en otra de las grandes facetas del juego: la acción.

Cuando el sigilo deja de ser una opción y las armas comienzan a ser protagonistas, Bond recibe licencia para matar. Aquí, entra en juego un sistema de combate donde la cobertura es una opción atractiva hasta que la destruyen. Los enemigos utilizan granadas, revientan protecciones y te obligan a reposicionarte constantemente. Además, el escenario continúa funcionando como una herramienta ofensiva: barriles explosivos, columnas destructibles y tuberías a punto de estallar que convierten cada enfrentamiento en un espectáculo interactivo.

La experiencia se vuelve todavía más satisfactoria gracias a un sistema de combate cuerpo a cuerpo sorprendentemente brutal. Existen acciones básicas como golpear, esquivar y bloquear, pero también puedes sujetar enemigos y estrellarlos contra el entorno. Esta última fue nuestra actividad favorita. De hecho, el escenario entero puede convertirse en un arma. Bond puede utilizar distintos objetos para impactarlos contra sus rivales, lo que nos recordó a las mejores peleas de la cinta Casino Royale.

El sistema incluso se integra con los tiroteos. Puedes desarmar enemigos disparando a sus armas, inutilizar extremidades o incluso lanzar tu propia pistola para encadenar una embestida y derribarlos. Es una fantasía de poder que fluye con naturalidad y resulta tremendamente satisfactoria. Probablemente, sea lo mejor del juego.

Como ves, la estructura tiene inspiración evidente en Hitman, pero está mucho más enfocada en la narrativa y en el ritmo cinematográfico que exige una verdadera aventura de James Bond. También es una demostración del extraordinario diseño de niveles de IO Interactive. Cada escenario recompensa la curiosidad y, aunque la estructura es más lineal que la de Hitman, conserva una sensación de libertad que nunca se siente artificial. Y funciona de maravilla.

El origen de un nuevo James Bond

Patrick Gibson entrega una interpretación extraordinaria de Bond. Esta era, sin duda, una de nuestras mayores preocupaciones antes del lanzamiento. Después de todo, estamos hablando de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular.

Lo mejor, es que Gibson no intenta imitar a los Bond del pasado; más bien construye una nueva versión del personaje. Su Bond es arrogante, impulsivo, encantador y, ocasionalmente, inmaduro. Tiene la confianza necesaria para improvisar una mentira cuando lo descubren infiltrándose en una zona restringida, pero también la vulnerabilidad suficiente para sentirse humano.

A lo largo de la campaña vemos cómo evoluciona de un joven talentoso a un agente capaz de cargar con el peso de la franquicia. Es una interpretación tan sólida, que resulta difícil no imaginarlo protagonizando futuras entregas.

Así empezaron los problemas. Esa sonrisa, esa maldita sonrisa

Otro de los aspectos más sorprendentes de First Light es la historia. Más allá de la típica conspiración internacional, el juego dedica tiempo a desarrollar relaciones, rivalidades y amistades dentro del programa 00. Personajes como Greenway, Monroe y Cressida ayudan a construir el proceso de maduración de Bond hasta convertirlo en el espía que conocemos. Después de todo, muestra la manera en que Bond obtiene el título de agente 00.

También nos gustó que la historia es contemporánea y aborda algunos de los miedos y las preocupaciones de nuestra época. No es común encontrar relatos de espionaje que hablen directamente de inquietudes de la actualidad y que conecten con el espectador más allá de la aventura. Es un esfuerzo digno de reconocimiento.

Una auténtica superproducción de espionaje

A nivel audiovisual, First Light aspira a convertirse en una superproducción y lo consigue. Hay persecuciones, enormes secuencias de acción, escenarios exóticos y momentos que recuerdan directamente a las mejores entregas de Uncharted.

La banda sonora también merece una mención especial. Los temas clásicos de Bond aparecen con moderación e inteligencia, lo que incrementa los momentos clave sin depender únicamente de la nostalgia. Y la canción principal interpretada por Lana Del Rey es exactamente el tipo de tema que esperarías escuchar durante los créditos iniciales de una película del 007.

Conducción y villanos desaprovechados

En buena medida, 007 First Light es un éxito rotundo; sin embargo, hay algunos detalles que no terminaron de convencernos. En efecto, el infractor más grande: las secuencias de conducción son el punto más débil del juego. Si existe un elemento que nunca alcanza el nivel de excelencia del resto de la experiencia, es precisamente la conducción. Y es una lástima, porque los automóviles forman parte fundamental de la identidad de James Bond.

Las persecuciones son espectaculares desde el punto de vista audiovisual, pero los controles se sienten rígidos y poco refinados. Son funcionales y cumplen su propósito como espectáculo, sin llegar a destacar; no arruinan el juego, pero representan una nota desafinada dentro de una sinfonía muy bien ejecutada.

Eso sí, debemos reconocer que la secuencia de entrenamiento es uno de los tutoriales mejor integrados que hemos visto en mucho tiempo.

El combate también presenta algunas limitaciones. Aunque resulta emocionante estrellar enemigos contra muebles, ventanas y otros elementos del entorno, nunca alcanza el nivel de profundidad y creatividad que ofrecen las secciones de infiltración. Gran parte del problema radica en la inteligencia artificial, porque en muchas ocasiones los enemigos se comportan con torpeza y caminan sin remedio al cañón de tu arma.

También sentimos que ciertos villanos desaprovechan su potencial por falta de desarrollo. El caso más evidente es el personaje interpretado por Lenny Kravitz, quien aparece de forma repentina y desaparece casi con la misma rapidez. El resultado es una caracterización superficial, de una sola nota y con poca relevancia dentro de la trama principal, algo especialmente llamativo considerando la promoción que recibió antes del lanzamiento. No es un desastre, pero destaca por las razones equivocadas dentro de un reparto que, por lo general, es excelente.

Bond no le teme a una mujer fatal

Un inicio lento que podría dividir opiniones

Lo único que podría generar división entre los jugadores es que 007 First Light tarda un poco en arrancar. Y existe una razón para ello.

Las primeras horas funcionan como una introducción extensa al personaje. Bond todavía no es un agente secreto; es apenas un candidato en entrenamiento. Debido a esto, las mecánicas se presentan de forma gradual y el mundo se construye con paciencia.

Eso sí, reconocemos que la secuencia de entrenamiento es uno de los tutoriales mejor integrados que hemos visto en mucho tiempo. A través de un montaje dinámico, el juego resume semanas de preparación sin romper el ritmo narrativo. Aun así, el comienzo puede sentirse más lento de lo esperado.

Es una construcción de mundo impecable, pero requiere paciencia. Afortunadamente, una vez que la trama principal despega, el problema desaparece por completo.

El mejor juego de James Bond en décadas

007 First Light representa el regreso triunfal de James Bond a los videojuegos. Sencillamente, es el mejor juego de la franquicia en décadas. También es la demostración de que el personaje tiene muchísimo potencial fuera del cine.

IO Interactive entendió que la fantasía de James Bond no consiste únicamente en disparar armas o conducir autos de lujo.

Se trata de infiltrarse en lugares imposibles, improvisar bajo presión, utilizar gadgets ingeniosos, engañar guardias con una sonrisa y salir caminando con estilo después de provocar caos.

El estudio tomó todo lo aprendido durante años desarrollando Hitman: Agent 47 y lo combinó con la espectacularidad de las grandes aventuras cinematográficas para crear una experiencia que se siente auténticamente Bond.

A pesar de sus pequeños tropiezos, 007 First Light entiende quién es James Bond; esta entrega entiende porqué llevamos más de 70 años fascinados con él.

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