Hay películas de anime que consiguen quedarse en la memoria de los fans incluso después de varios años. Your Name es uno de esos casos y pronto habrá una nueva oportunidad para disfrutarla en pantalla grande.

Con motivo de su décimo aniversario, Cinépolis México y Toho preparan el regreso de la cinta dirigida por Makoto Shinkai, una de las producciones japonesas más reconocidas de la última década. Lo mejor de todo es que la espera para verla será breve.

Your Name volverá para celebrar una década de su estreno

Your Name (Kimi no Na wa) debutó originalmente en 2016 y rápidamente se convirtió en un fenómeno internacional. La película destacó por su animación, su historia romántica y la forma en que combina elementos de fantasía, drama y ciencia ficción.

Ahora, 10 años después, los fans mexicanos podrán reencontrarse con esta historia en la pantalla grande, aunque también será una buena oportunidad para quienes todavía no han visto la cinta y quieren descubrir por qué se convirtió en uno de los grandes referentes del anime moderno.

¿Cómo se supone que no voy a llorar con esto? 😭✨ #YourName está de regreso por su décimo aniversario. 🥹🎬 ¿La vivimos junt@s? Deja un 💖. @MasQueCineLatam pic.twitter.com/AT5cFdvbbu — Cinépolis (@Cinepolis) August 28, 2026

¿De qué trata Your Name?

La historia presenta a Mitsuha Miyamizu, una estudiante que vive en el pequeño pueblo de Itomori y sueña con conocer la vida de Tokio. Por otro lado está Taki Tachibana, un joven que vive en la capital japonesa.

Aunque ambos son completos desconocidos, un extraño fenómeno provoca que despierten dentro del cuerpo del otro. Al principio, la situación parece un sueño bastante extraño, pero pronto descubren que sus vidas están conectadas de una manera mucho más profunda.

Mitsuha y Taki comienzan a comunicarse mediante mensajes y notas, mientras intentan comprender el motivo de sus intercambios. No obstante, un misterioso acontecimiento relacionado con un cometa cambiará por completo el rumbo de la historia.

La experiencia también destaca por su apartado musical. RADWIMPS compuso la banda sonora y temas como Zenzenzense, Sparkle y Nandemonaiya se volvieron parte fundamental de sus momentos más memorables.

¿Cuándo llegará Your Name a México?

Your Name regresará a salas seleccionadas de Cinépolis el 8 de octubre y la preventa ya está disponible mediante los canales oficiales de Cinépolis.

Solamente queda esperar para disfrutar, una vez más, esta historia que hizo llorar a millones de personas en todo el mundo.

¿Volverás al cine para disfrutar Your Name en su décimo aniversario? ¿Será tu primera vez viendo la película en pantalla grande? Cuéntanos en los comentarios.

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