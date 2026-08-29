Konami finalmente lanzó Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, una recopilación esperada por los fans de la saga que ya pueden disfrutar desde el pasado 27 de agosto. Un punto interesante es que la colección tiene un detalle curioso en sus versiones para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La compañía realizó cambios específicos en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots para las consolas híbridas. Entre ellos, retiró referencias visuales bastante claras a PlayStation 3 y la comunidad lo notó de inmediato.

Metal Gear Solid 4 cambió unas referencias directas a PlayStation 3

Una de las modificaciones aparece durante una escena de Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. En la versión original, el juego muestra claramente una PlayStation 3 como parte de la escena.

Para las versiones de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, esa consola fue sustituida por unas figuras de GA-KO. El cambio resulta bastante curioso, aunque era de esperarse en dichas versiones.

Otra modificación aparece en una imagen relacionada con Snake. En la versión original, el personaje sostiene un control de PlayStation 3, mientras que las ediciones para Nintendo muestran un control genérico de color negro.

Estos cambios confirman los rumores que habían circulado antes del lanzamiento de la colección. Ahora, con el juego disponible, las diferencias pueden comprobarse directamente mediante comparativas entre versiones.

Aquí las puedes ver:

Confirmation that all PlayStation references were removed from the Switch versions of MGS4 photos via by @HEITAIs pic.twitter.com/EXmccYESWF — Emilio Lopez (@EMannLand) August 26, 2026

La colección lleva Metal Gear Solid 4 por primera vez a Nintendo

Más allá de estos detalles, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 representa un lanzamiento importante para Nintendo. La recopilación lleva por primera vez Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots a las plataformas de la compañía.

La colección también incluye Metal Gear Solid: Peace Walker, un título fundamental dentro de la historia de la franquicia que ayuda a ampliar considerablemente la presencia de la saga en consolas Nintendo.

Al final, estos cambios en el juego quedan como movimientos curiosos de Konami, y la buena noticia es que los usuarios de las híbridas podrán disfrutar unas entregas que merecen todo su tiempo.

¿Te parece acertado que Konami haya eliminado estas referencias a PlayStation 3? ¿Qué otros cambios curiosos esperabas encontrar en Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2? Cuéntanos en los comentarios.

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