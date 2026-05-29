YouTube es una de las plataformas de video más populares del mundo, pero para mantenerse en la cima debe realizar ajustes y lanzar nuevas actualizaciones para adaptarse a las necesidades cambiantes de tanto la audiencia como de los creadores de contenido. Pero claro, algunas de las nuevas funciones reciben menos entusiasmo por parte de la comunidad.

Al parecer, Google empezó a poner a prueba una nueva herramienta que pretende recompensar a los fanáticos más fieles de los canales. Aunque es una buena idea sobre el papel, los usuarios empiezan a cuestionar si realmente tiene una utilidad en la práctica o un objetivo que beneficie a la mayoría.

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Así es la nueva función de Fans Destacados de YouTube

A finales de mayo de 2026, algunos youtubers empezaron a notar una nueva opción llamada “fans destacados”, que aparece en el menú de configuración al momento de subir algún video. Como veremos más adelante, esta herramienta no es una novedad porque se anunció hace algunos meses, aunque parece que apenas empieza a implementarse.

Actualmente, los creadores de contenido y usuarios normales pueden subir un video en la categoría “no listado”, donde únicamente las personas que tengan el enlace directo pueden ver el contenido. También existe la opción “sólo para miembros”, que limita la audiencia a los espectadores que compran una suscripción de pago a dicho canal.

Ahora, sin embargo, la nueva función llamada “fans destacados” restringe el contenido a la inmensa mayoría de la audiencia. Según la descripción, solamente 1% de los usuarios que más han visto y escuchado los videos de un canal en particular podrán consumir y comentar dicho contenido.

Básicamente, esta herramienta convierte ciertos videos en una recompensa exclusiva para los fanáticos más fieles. Y sí, eso significa que 99% de los espectadores no tendrán el derecho de acceder a dicho material, incluso si tienen un enlace directo o alguien más se los compartió.

La función "Fans Destacados" de YouTube restringe el contenido y los videos a 99% de la audiencia

YouTube aclara cómo funcionará la nueva herramienta de la plataforma

Naturalmente, muchos usuarios empezaron a cuestionar en qué contexto podría ser útil esta nueva función. Debido a que la opción restringe el material a todo aquel que no ha visto y comentado 97% de los videos de un canal en específico, hay quienes creen que es innecesario e incluso contraproducente.

“Si quisiera hacer videos que nadie viera, los subiría a Vimeo”, bromeó el youtuber LarryBundyJr en un post en redes sociales. El creador de contenido Nate Curtiss se pronunció sobre esta novedad, y cree que esta herramienta solamente beneficiará a los canales más grandes que tienen una base de seguidores masiva y fiel.

El debate llegó hasta los oídos de Rene Ritchie, actual jefe de redacción de YouTube. En un post en LinkedIn, el trabajador de la plataforma afirmó que esa función se anunció originalmente en 2025 y que no está pensada para la mayoría de los influencers, pues se espera que sólo se implemente en los canales de artistas musicales.

Dicho esto, algunos fanáticos notaron que la compañía utilizó su cuenta de creadores en redes sociales para promocionar esta característica durante el año pasado. Además, se desconoce por qué la opción empezó a aparecer en los perfiles de los youtubers e influencers hasta ahora.

La opción Top Fan de YT permite crear videos más exclusivos

Todo parece indicar que la plataforma planea implementarla a mayor escala en un futuro cercano. De cualquier forma, y en caso de que esté disponible para un público más amplio, vale la pena señalar que se trata de una función opcional. Esto quiere decir que dependerá de cada usuario activarla y, en consecuencia, restringir su contenido.

Pero dinos, ¿le ves utilidad a esta herramienta? Déjanos leerte en los comentarios.

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