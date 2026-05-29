Forza Horizon 6 es el juego de carreras del momento, pero no está al alcance de todos. Por fortuna, Steam tiene una alternativa bastante atractiva para competir al volante sin gastar nada en el camino. La plataforma de Valve se puso generosa de nuevo y ofrece gratis un título de carreras que, incluso, tiene drifting japonés.

Como es habitual, este tipo de promociones sólo están disponibles por tiempo limitado, así que lo mejor es que reclames el juego lo antes posible si es que quieres agregarlo a tu colección con 100% de descuento. A continuación te decimos cómo hacerlo y qué obtendrás a cambio.

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Steam ofrece gratis un juego de carreras por tiempo limitado

Japón tiene una importante cultura del automovilismo, y eso se ha reflejado en diversos videojuegos, además de Forza Horizon 6. En 2019, el estudio RewindApp demostró su pasión por la disciplina con Drift86, un interesante juego de carreras que ha recibido muchas reseñas positivas en Steam.

Drift86 es un juego perfecto para quienes prefieren mantenerse alejados de los simuladores más complejos, pues se trata de una experiencia arcade donde el objetivo principal es conseguir los mejores récords al volante. Por supuesto, los derrapes son unas de las mecánicas principales de sus carreras.

El título recibió reseñas mayormente positivas por parte de la comunidad de Steam, pues destaca por ser bastante entretenido, a pesar de no tener los gráficos más impactantes. Como te comentamos, Drift86 está disponible gratis para PC; sin embargo, tendrás que ser rápido para conseguirlo sin costo.

Normalmente, el juego de carreras se vende por $26.99 MXN, un precio bastante accesible, pero por unos días podrás conseguirlo con 100% de descuento. La promoción ya está disponible y concluirá el 3 de junio, así que tienes todo este fin de semana para reclamarlo gratis.

Prepara esas llantas para los derrapes estilo japonés

Para añadir Drift86 a tu colección de juegos de Steam sólo debes visitar su página en la tienda de Valve. Una vez ahí, debes dar clic en el botón “Añadir a la cuenta”. De esta forma podrás instarlo y disfrutarlo cuando quieras sin costo alguno en tu PC.

¿Qué ofrece Drift86?

Drift86 es una experiencia mucho más sencilla y menos espectacular que Forza Horizon 6, pero no por ello es menos divertida. El titulo te reta a conseguir los récords más altos para convertirte en el rey de la conducción.

Para ello, será muy importante dominar el arte del drifting, así que prepárate para derraparte en diversos circuitos. Podrás hacer combos y competir contra otras personas gracias a una modalidad multijugador online, que incluye un chat en vivo.

Drift86 ofrece más de 30 circuitos y 40 vehículos diferentes. También tiene una estación de radio con música Eurobeat. Por último, vale la pena mencionar que es compatible con controles para que tengas una mejor experiencia al volante.

Drift86 está disponible gratis en Steam por tiempo limitado

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