YouTube es una de las plataformas de videos en línea más populares del mundo, y podríamos argumentar que se mantiene en la cima gracias a sus actualizaciones que agregan nuevas características; sin embargo, también sería un error decir que todas las herramientas que se incorporan son del agrado de los fanáticos.

Precisamente, el ecosistema propiedad de Google está por incorporar una novedad que rápidamente generó el disgusto de los usuarios y creadores de contenido. Y es que, en esencia, dicha función permitirá a las personas usar el material de otros individuos para crear el propio, todo esto mediante inteligencia artificial.

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YouTube permitirá crear “remixes” de shorts mediante IA

Para nadie es secreto que el contenido de videos cortos, conocido también como Shorts, ganó fuerza en años recientes. YouTube no planea quedarse atrás en la carrera, por lo que tiene planes de introducir una nueva función que permitirá a los usuarios usar herramientas de IA para “remixar” el contenido de otras personas.

Esta característica se apoyará en Google Omni AI, el modelo de inteligencia artificial de la compañía estadounidense que ofrece opciones para crear, editar y fusionar contenido mediante indicaciones sencillas. El gigante de la tecnología incorporará este sistema en la plataforma de videos, y el descontento ya es palpable.

Pero, ¿cómo funcionará exactamente la nueva función? Básicamente, los usuarios podrán tomar un short de su preferencia y cambiar el fondo, agregar nuevos elementos visuales e incluso modificar por completo el tono o estilo del video original.

YouTube facilitará la creación de videos de IA con su nueva función

YouTube compartió una breve demostración en redes sociales para enfatizar el potencial de esta herramienta. En el clip en cuestión, vemos que, a través de indicaciones de Google Omni AI, los usuarios pueden convertir un simple video ambientado en una sala de estar en un show de broadway, un short de terror o un comercial.

Si bien puede ser divertido juguetear con todas las posibilidades, la comunidad está decepcionada con el anuncio oficial. Ahora bien, debemos remarcar que la función de “remix” de la plataforma tiene algunas limitaciones y restricciones.

De acuerdo con el anuncio de Google, todos los videos que sean “remixes” tendrán marcas de agua digitales, metadatos de identificación y un enlace directo que redirige al contenido original. Además, los youtubers podrán prohibir que sus videos se utilicen para crear versiones remezcladas mediante IA.

Announced today at #GoogleIO, check out new ways you can create and search on @youtube:



💬Search complex questions using Ask YouTube, our new conversational search experience.



🔄Gemini Omni is coming to YouTube Shorts Remix and the YouTube Create app. Add yourself to your… pic.twitter.com/b8372ppI6W — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) May 19, 2026

La doble cara de YouTube

Justo como era de esperar, la revelación de esta nueva herramienta generó escepticismo y poco entusiasmo por parte de la comunidad. En la sección de comentarios del post original, los usuarios arremetieron contra el auge de la inteligencia artificial y el contenido basura que actualmente plaga la plataforma, especialmente en la sección de shorts.

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“Una idea horrible que nadie pidió. Sólo es una vergüenza de IA”, comentó un usuario en la sección de comentarios. “Genial, más basura de inteligencia artificial en YouTube, y ahora crean las mismas herramientas necesarias para plagiar a otros creadores de contenido. Ojalá YT volviera a ser una plataforma para creadores en lugar de intentar eliminar a los usuarios”, dijo otro.

De igual forma, algunas personas destacaron la doble cara de Google. Y es que mientras por un lado se incorporan herramientas que están impulsadas con IA, por otro se toman medidas en contra de ese tipo de contenido.

A principios de este año, se informó que YouTube eliminó 11 canales enfocados en inteligencia artificial, los cuales sumaban un total de 4720 millones de reproducciones y tenían 35 millones de suscriptores. Entre los perfiles afectados se encontraban CuentosFacianantes y Imperiodejesus, 2 de los máximos exponentes de contenido de IA.

En enero, Google también anunció que implementaría medidas de seguridad adicionales para controlar el contenido generado por IA, así como la incorporación de etiquetas para identificar ese tipo de videos.

YouTube ataca a los canales de inteligencia artificial

Pero dinos, ¿qué opinas de la nueva función de inteligencia artificial? ¿Crees que es una buena idea permitir que los usuarios puedan crear “remixes” de otros shorts? Déjanos leerte en los comentarios.

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