Sobre los videojuegos deportivos pesa uno de los peores estigmas que hay en el gaming. Se les acusa de ser “saca dinero”, de estafar a los jugadores, de promover el FOMO y más. La realidad es que el gaming adoptó de forma correcta el deporte desde el punto de vista del negocio y está cerca de lo que hacen y deciden los dueños y directivos de una franquicia. Se lucra con la pasión, por supuesto, pero hasta en eso hay niveles y NBA 2K mantiene mucho de lo que lo llevó a la cima, en especial en términos de jugabilidad y modos de juego. NBA 2K27 es el título de esta temporada y hay mucho qué decir.

No es obligatorio avanzar, pero sí mejorar

A estas alturas de la generación, sólo un loco esperaría que la IP de básquetbol de Visual Concepts y 2K Sports reinvente la rueda. Si eso pasa, será en la siguiente generación, pero en lo que resta de la actual tenemos un intento más de una franquicia que si bien tiene un parte depredada por las microtransacciones, cuenta con otra que cumple con los fans del deporte ráfaga.

Tras muchos días de juego y ya con los equipos de la NBA haciendo sus presentaciones oficiales para la competencia de este año, la edición 2027 tiene las actualizaciones iniciales que moldean la primera parte de su ciclo de vida. Personalmente, considero que lo más justo que se puede hacer para reseña un juego deportivo es esperar a que reciba sus primeros retoques pues, en estado puro, puede ser menos espectacular que lo que se presenta en los previos.

Dicho esto, debes saber que NBA 2K27 es un juego que apostó por mejoras y no por avances. Está cerca de lo que conocimos en la entrega del año anterior y lo positivo de es que te encontrarás en terreno conocido.

Este año, hay cambios puntuales que definitivamente mejoran la experiencia de juego y ya hemos visto que, incluso, dividieron a la comunidad pues la jugabilidad tuvo uno que otro ajuste en cuanto a la defensa y mecánicas de tiro en pro del realismo y para poner fin al circo de tiros de media y triples que hubo el año pasado.

Un paso hacia adelante para la jugabilidad

Aquí no hay de otra y aunque algún sector del gaming deteste la franquicia: NBA 2K es uno de los mejores juegos deportivos y esto se logró, y se mantiene, gracias a su jugabilidad y los avances del equipo de desarrollo para dotar la experiencia con el mayor realismo posible.

La joya de la corona es el refinamiento de la mecánica de tiro y la manera en que la barra de disparo expresa el impresionante aparato estadístico con el que cuenta el juego. En anteriores ediciones, bastaba con atinar a la parte verde para asegurar el enceste. Luego, vino el tiro rítmico y la intervención de los desarrolladores para hacerlo más atractivo, al grado de que era más fácil encestar por esta vía que por la tradicional al apretar un botón.

Esta vez, hay un paso hacia adelante en términos de realismo. Uno de los pilares de NBA 2K es que para asegurar el mejor disparo posible, necesitas abrirte paso con un drible, una pantalla o con el talento de tu jugador, si es que se trata de una estrella con movimientos especiales. Aquí, todo se gana, nada se regala, y cada jugador sabe lo que debe hacer para tener una porción en verde de mayor tamaño que asegure los 2 o 3 puntos. Sin embargo, esta vez Visual Concepts se puso más serio que nunca pues redujo el espectro verde y también lo volvió dinámico, así que no puedes contar con esos puntos hasta que el balón entre en la canasta. Es aquí donde luce el impresionante trabajo del estudio para transformar datos en una experiencia jugable.

Digamos que tienes en tu control a Jayson Tatum, Luka Doncic o Jalen Brunson, son jugadores de élite con altas estadísticas y por supuesto que esto se refleja en mejores probabilidades de encestar, pero este año esa porción verde puede cambiar según la correcta, o incorrecta, acción de tiro y también con la presión de la defensa. Esto aporta al realismo con creces, pues te invita a aprender cada movimiento para crear espacios y aprovecharlos para tener tiempo y espacio para poder anotar.

Esto enardeció a cierto sector de la comunidad, pero es muy difícil decirle no a una propuesta que va por el realismo y más cuando está íntimamente relacionado con la defensa.

NBA 2K27 tiene, en términos de IA, una de las mejores defensas que he podido probar en un juego deportivo en la era reciente. Los jugadores contrarios, de acuerdo con sus perfiles, habilidades y estadísticas de la vida real, practican una defensa feroz y más ordenada. El año pasado, una de las mecánicas que rompían el juego era el pick and roll, pero en esta edición los jugadores están más atentos con cada movimiento, se anticipan, empujan, estorban y es más complicado quitarlos de encima.

De nuestro lado, también hay nuevos movimientos con el stick derecho para practicar una defensa más incisiva. Esto involucra el riesgo de cometer falta, pues en la NBA de hoy, ridículamente, el mínimo toque contra el tirador resulta en silbatazo y su paso a la línea de tiro libre.

A la par, me encantó ver ajustes en cuanto a aquellas situaciones que salen del guión. Hay más errores, tanto de nuestros jugadores como de los rivales, balones perdidos, bandejas que parecían seguras y no entran, clavadas que rebotan en el aro. También se pulieron los movimientos de robo de balón en ambos lados. Por lo general, en años anteriores eran faltas casi seguras, pero esta vez se nota un equilibrio realista.

En NBA 2K27 nada es seguro, ni siquiera una clavada, pues se integró un medidor similar al de tiro para este tipo de jugadas y también es importante atinar al verde para asegurar ese mate espectacular. Claro que no tendrás problemas si controlas a LeBron James o Ja Morant para reventar el aro, pero no todos los jugadores son así.

En cuanto a la jugabilidad, la experiencia se refinó en pro del realismo mientras se mantiene esa exquisita comunión con el control que, desde hace tiempo, es uno de los mejor logrados en los videojuegos deportivos.

La Rosa que no floreció

La temporada de este año está dedicada a Derrick Rose, leyenda de los Chicago Bulls con uno de las historias más desgarradoras de la liga. Era un talento único, destinado al Salón de la Fama y con altas probabilidades de dar a los Bulls nuevas glorias tras la era de Michael Jordan que terminó en 1998. Lamentablemente, sus lesiones en las rodillas lo cambiaron todo y se convirtió en uno de los “What if?” más sonados del deporte.

La realidad fue muy dura, pero el videojuego puede hacer justicia de otras formas y es ahí donde entra MyCareer con su tradicional historia con elementos cinematográficos. MP está de vuelta y su historia en Fire & Concrete comienza como gran prospecto en la preparatoria en lo que parece un camino seguro hacia la NBA, pero todo se detiene por un duro accidente y ahora tenemos que llegar a la cima por el camino más complicado: la NBA G League. Como en cada edición, este modo cumple para quienes gustan de las historias dramáticas y de redención en el deporte, además de que sirve como un buen entrenamiento para quien no está familiarizado con los movimientos ofensivos y defensivos.

Como en ocasiones anteriores, MyCareer y el avatar que creaste están a un paso de The City, uno de los modos más exitosos del género deportivo y aquí encontrarás todo lo que los fans del baloncesto esperan, aunque también invitaciones para gastar dinero real en ropa y accesorios. The City es el punto de encuentro de la comunidad en línea donde puedes echar la reta, probar modos de juego con objetivos especiales, ganar puntos, obtener contenido, formar parte de un Crew y más.

Este año se añadió una zona “casual” donde puedes hacer equipo con otros jugadores y la IA para disfrutar una reta sin preocuparte tanto por el nivel de tus compañeros o rivales. El resto es complicado, pues enfrentarás a jugadores que desde el día 1 gastan mucho dinero para tener a sus personajes en plenitud de facultades y, bueno, si no estás acostumbrado a este ambiente o eres un as con el control, la pasarás mal. Eso sí, tanto contenido y presencia de marcas y usuarios resulta en un problema de saturación visual y un sin fin de indicadores que pueden confundirte.

Por otra parte, un añadido interesante es que tu personaje puede hacer su carrera de la NBA en 5 eras diferentes, desde los 80 donde dominaban “Magic” Johnson y Larry Bird, hasta la contemporánea. Sin duda un gusto para los veteranos de las duelas.

MyNBA mantiene el realismo en cuanto al control de tu equipo favorito, incluyendo ese grandioso modo MyGM con elementos RPG que esta vez son más afilados tras los ajustes contractuales, la actitud de los jugadores y un nuevo sistema de confianza que meterá presión por parte de los dueños según tus resultados.

Asimismo, NBA 2K27 incluye MyNBA Legacy, un modo que te permite seleccionar una estrella de la NBA para jugar solo con ella durante las temporadas que quieras y formar un legado. La experiencia cerrada en un solo basquetbolista se adereza con facultades de gerente para que tengas el control de distintos detalles mientras tratas de hacer historia.

El Talón de Aquiles en MyNBA es la falta de atención en las decisiones de algunos jugadores en términos contractuales y los traspasos. Difícilmente verás a un jugador de élite en busca de ir a los Washington Wizards, pero por alguna extraña razón te encuentras con este tipo de locuras.

Finalmente, MyTEAM tuvo uno que otro ajuste en sus sistema de progresión de cartas y la unificación de la casa de subastas. Nada nuevo bajo el sol, únicamente las mismas intenciones de husmear en tu cartera para obtener tu dinero. Sin embargo, no negaré que hay más opciones que nunca para jugar contra la IS y disfrutar de este modo en línea sin meterse en problemas con las tarjetas de crédito, además de que todo el contenido, tanto actual como retro, es muy difícil de ignorar.

Les guste o no, NBA 2K sigue siendo el rey

Visual Concepts y 2K Sports se salieron con la suya otra vez y NBA 2K27 tiene mejoras puntuales que aportan a la jugabilidad y al realismo. Sabemos que hay un terreno pantanoso en espera de tu dinero, pero si pasas de largo tendrás uno de los juegos deportivos más completos que hay en el mercado. El deporte ráfaga sigue bien representado en el gaming y a poco tiempo de que inicie la temporada 2026–2027, es momento de tomar el control y pasar meses enteros en la duela y en el concreto.