Así nació el imperio de GTA Online... y el precio fue MUY alto

temporada 2026, Episodio 111

Durante más de una década, GTA Online pasó de ser un lanzamiento desastroso con servidores caídos y errores constantes a convertirse en uno de los juegos como servicio más exitosos de todos los tiempos. En este video repasamos cómo Rockstar transformó un modo multijugador relativamente simple en una máquina de generar miles de millones de dólares, el impacto que tuvo en Grand Theft Auto V, la cancelación de los DLC de historia, el abandono de Red Dead Online y los enormes desafíos que enfrentará con la llegada de GTA VI.

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