temporada 2026, Episodio 115

Rockstar Games finalmente mostró más de 20 minutos de gameplay de GTA VI y reveló una enorme cantidad de detalles sobre Jason, Lucía y el gigantesco mundo de Leonida. En este video repasamos 20 detalles que dispararon nuestro hype: la relación entre los protagonistas, decisiones que pueden cambiar la historia, refugios, actividades, personalización, persecuciones policiales mucho más complejas, vehículos, robos, multitudes, cientos de miles de reacciones de NPC y un mundo abierto que promete llevar la fórmula de Grand Theft Auto a otro nivel.