¿SE ACABÓ LA ESPERA? Las pistas que emocionan a los fans de GTA VI

temporada 2026, Episodio 30

¡Bienvenidos a LEVEL UP SHOW! Esta semana analizamos los rumores que apuntan al esperado tercer tráiler de GTA VI. ¿De verdad veremos novedades durante agosto? También hablamos de Dan Houser, cocreador de Grand Theft Auto, quien defendió la existencia de los videojuegos físicos mientras los jugadores los sigan pidiendo, justo cuando la industria parece avanzar hacia un futuro completamente digital. Además, Xbox reconoció que una falla en sus sistemas de licencias provocó que algunos usuarios no pudieran jugar incluso sus juegos en disco durante la reciente caída de servidores. La compañía promete una solución.

  • ¿SE ACABÓ LA ESPERA? Las pistas que emocionan a los fans de GTA VI
    Episodio 30

    ¿SE ACABÓ LA ESPERA? Las pistas que emocionan a los fans de GTA VI

    ¡Bienvenidos a LEVEL UP SHOW! Esta semana analizamos los rumores que apuntan al esperado tercer tráiler de GTA VI. ¿De verdad veremos novedades durante agosto? También hablamos de Dan Houser, cocreador de Grand Theft Auto, quien defendió la existencia de los videojuegos físicos mientras los jugadores los sigan pidiendo, justo cuando la industria parece avanzar hacia un futuro completamente digital. Además, Xbox reconoció que una falla en sus sistemas de licencias provocó que algunos usuarios no pudieran jugar incluso sus juegos en disco durante la reciente caída de servidores. La compañía promete una solución.
  • El futuro DA MIEDO: pierdes tu cuenta y también TODOS tus juegos... ya ocurrió | LEVEL UP SHOW
    Episodio 108

    El futuro DA MIEDO: pierdes tu cuenta y también TODOS tus juegos... ya ocurrió | LEVEL UP SHOW

    ¡Bienvenido a LEVEL UP SHOW! El futuro del gaming está cambiando más rápido de lo que muchos esperaban. Tras el anuncio de PlayStation de abandonar los juegos físicos a partir de 2028, un reconocido analista asegura que el formato físico estaba condenado a desaparecer y que, con el tiempo, las críticas se olvidarán. También analizamos el caso de un jugador que perdió toda su biblioteca digital de Xbox y 25 años de información después de un hackeo, el debate sobre quién es realmente dueño de los videojuegos digitales, la iniciativa de China para proteger los bienes digitales e incluso permitir que puedan heredarse, y la denuncia que legisladores mexicanos preparan contra PlayStation por posibles prácticas monopólicas.

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