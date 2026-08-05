¿SE ACABÓ LA ESPERA? Las pistas que emocionan a los fans de GTA VI

¿SE ACABÓ LA ESPERA? Las pistas que emocionan a los fans de GTA VItemporada 2026, Episodio 30
¡Bienvenidos a LEVEL UP SHOW! Esta semana analizamos los rumores que apuntan al esperado tercer tráiler de GTA VI. ¿De verdad veremos novedades durante agosto? También hablamos de Dan Houser, cocreador de Grand Theft Auto, quien defendió la existencia de los videojuegos físicos mientras los jugadores los sigan pidiendo, justo cuando la industria parece avanzar hacia un futuro completamente digital. Además, Xbox reconoció que una falla en sus sistemas de licencias provocó que algunos usuarios no pudieran jugar incluso sus juegos en disco durante la reciente caída de servidores. La compañía promete una solución.
Comentarios
Inicia sesión desde el menú superior para dejar un comentario.
Sé el primero en comentar.