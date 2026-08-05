Solo 7 juegos físicos triunfan en PlayStation... y Xbox acaba de dar la peor noticia

Solo 7 juegos físicos triunfan en PlayStation... y Xbox acaba de dar la peor noticiatemporada 2026, Episodio 29
Esta semana en LEVEL UP SHOW: ¿de verdad eres dueño de los juegos digitales que compras? Una nueva polémica en Xbox reavivó el debate. Microsoft retiró Creepy Tale, Creepy Tale 2 y StrikeForce Kitty de la Microsoft Store, pero lo más preocupante es que también desaparecieron de las bibliotecas de quienes ya los habían comprado.
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