DOOM vuelve a ser PERFECTO... DOOM: The Dark Ages | Revelations ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!temporada 2026, Episodio 5
DOOM: The Dark Ages nos dejó con sentimientos encontrados. Su brutalidad y fantasía de poder fueron extraordinarias, pero el sacrificio de la movilidad de DOOM Eternal dividió a muchos jugadores. Ahora, Revelations llega como una expansión que parece responder directamente a esas críticas. En ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh! de DOOM: The Dark Ages - Revelations te explicamos por qué podría ser la mejor versión de esta nueva fórmula de id Software.
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