SPLATOON RAIDERS: un experimento que superó todas las expectativas

SPLATOON RAIDERS: un experimento que superó todas las expectativastemporada 2026, Episodio 6
Splatoon cumplió más de 10 años y Nintendo finalmente decidió llevar la franquicia por un camino completamente diferente. En lugar de enfocarse otra vez en el competitivo, Splatoon Raiders toma la base de Salmon Run y la transforma en una aventura PvE con elementos de looter shooter y progresión que sorprende desde los primeros minutos.
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