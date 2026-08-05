Halo: Campaign Evolved ES ESPECTACULAR... pero también polémico | ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

temporada 2026, Episodio 4

Halo está de regreso... pero no como muchos esperábamos. Después de jugar Halo: Campaign Evolved, descubrimos que una cosa es modernizar un clásico y otra muy distinta es comprender qué lo convirtió en una leyenda hace 25 años. Esta semana en ¡Lo BUENO, lo MALO y lo MEH! hablamos del impresionante salto gráfico gracias a Unreal Engine 5, las nuevas misiones inéditas, las mejoras de calidad de vida y todos los cambios que sí funcionan. Pero también analizamos las decisiones que alteran el combate clásico, simplifican la exploración, modifican el diseño de niveles, afectan la dificultad y eliminan parte de la identidad que hizo de Halo: Combat Evolved uno de los shooters más importantes de la historia.

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