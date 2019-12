La relación que tengo con Gears 5 es de amor y odio. Adoré la campaña, la ampliación que ofreció a su lore y las mecánicas que lo ayudaron a romper el molde del que sus hermanos mayores jamás se atrevieron a salir. Pero cuando hablamos de su multijugador, la historia es un tanto diferente: constantes fallas e inestabilidades técnicas, caída de servidores, errores que no te dan XP o los desbloqueables… La lista no es interminable, pero sí un tanto molesta cuando eres un fan que le ha dedicado a este componente de la franquicia gran parte de su tiempo. Pero bueno, sea como sea, el ciclo de vida de Gears 5 apenas está floreciendo y su Operación 2 titulada “Free for- All” está buscando darle un respiro a lo que arrancó con el pie izquierdo (y que cada tanto se da un buen tropezón). ¿Lo está logrando? Tal vez valdría la pena buscar la respuesta a esa pregunta si empezamos a hablar de la característica por la que esta operación se llama como se llama.

¿Cómo olvidar el poco querido spin-off de la franquicia? El único juego que falló por arriesgarse a ser diferente pero que, al mismo tiempo gracias a que fue diferente, ofreció un modo “todos contra todos” llamado Free for All. La versión de Gears 5 no es muy diferente, pero agrega las carencias de las que pecó el original. Para empezar, el DBNO está activo, todos los jugadores tienen libertad para escoger si quieren ser de la CGO o del Enjambre y, quizá lo que lo vuelve más frenético que antes, hasta 14 jugadores entran en cada partida. Ciertamente, es una mejora sustancial si la comparamos con su edición homónima de 2013. Demuestra fuerte y claro que, desde aquella época, un inexistente The Coalition ya tenía presente en la cabeza el feedback de sus fans.

"a más de 3 meses de su lanzamiento, este tipo de situaciones ya las tuvieran controladas"

Es una lástima, sin embargo, que los primeros días, debido a los tontos errores técnicos que enferman al juego frecuentemente, desactivaron 2 de los 3 mapas en que se disfruta esta modalidad. Tampoco es como que sea muy grave, ¿sabes? Pero uno esperaría que, a más de 3 meses de su lanzamiento, este tipo de situaciones ya las tuvieran controladas. Lo bueno es que las partidas se disfrutan bastante. Es una locura jugar en contra de 13 jugadores, sobre todo porque la llegada de Free-for-All también trajo escenarios verticales. Te pueden llegar desde arriba o por la espalda; las pisadas de los oponentes se escuchan por todos lados; nunca puedes confiarte de que nadie te atacará por atrás como tampoco puedes esperar que una batalla 1 vs. 1 no se volverá después de unos segundos en un enfrentamiento campal donde hayan más de 5 personas involucradas. Es un modo donde observas a otros jugadores matarse entre ellos mientras otros jugadores te acechan; es un modo que activa la paranoia y te hace mirar hacia atrás cada 10 segundos por temor a que alguien te dispare en la nuca. Nunca hay momentos en donde no ocurra nada. El caos y la locura arrancan desde el segundo uno. La tensión es fuerte.

Free for All es divertido, pero daña la diversidad de los modos clásicos

Y por daño y diversidad me refiero en concreto a los mapas. La operación 2 agrega 7. El problema es que como Free for All es una modalidad que soporta a más de una docena de jugadores, no es compatible con escenarios simétricos (es decir, ninguno de los anteriores). Entonces tenemos que 3 de los 7 nuevos niveles fueron destinados para uso exclusivo de este modo mientras que otros 2 son sólo para el modo 2 vs. 2 Gnashers, que igual regresa para esta nueva Operación luego de haberla visto en Gears of War 4. Esto deja sólo UN mapa como nuevo para los modos versus tradicionales por equipos, y subrayo con marcador uno por que el otro proviene de Gears 4, y aunque le han hecho una que otra remodelación por aquí y por allá, al final es un mapa reciclado. Tache ahí.

Esto a largo plazo, si la tirada es que así sean introducidos más mapas en futuras operaciones, puede ser una gran problemática para el juego. El hecho de que hayan destinado 5 mapas a Free-for-All y 2 vs.2 Gnashers cuando la vena principal de Gears 5 son KotH, Ejecución, TDM, Guardian y Escalda puede ser bastante contraproducente frente al jugador tradicional que ve a FFA y 2 vs. 2 como opciones ocasionales. El común denominador de todos los juegos anteriores de la saga es que ofrecían desde el principio 10 arenas para todas sus modalidades. Y hoy, por lo menos al momento de publicar esta reseña, Gears 5 tan sólo tiene 9 para sus modos principales, y eso que han pasado 3 meses desde su lanzamiento. Podríamos decir que, aunque sí, están ofreciendo más opciones de juego para los usuarios, por el simple y sencillo hecho de que los mapas de FFA no sean compatibles con el resto de las modalidades puede causar una segregación no intencionada entre la población de jugadores.

¡Lo importante es que tenemos salu... personajes nuevos!

Si les soy sincero, aún me inquieta que Gears 5 quiera meterse con calzador a otros géneros que están de moda, concretamente al de shooters basados en héroes como Overwatch. El hecho de que ya no puedas escoger a tu personaje favorito para jugar Horda, sino al que tenga las habilidades que son más necesarias para la ocasión puede ser desmotivador (me encanta ser francotirador, pero detesto que sólo Fahz puede ejercer este rol). Al menos en esta operación se introducen a 4 personajes que son o bastante populares o muy interesantes. Que hayan agregado a Lizzie Carmine y Jermad es genial, ¡que también hayan incluido a Baird y al Locust Drone enamora! Son geniales los primeros dos porque es la primera vez que son jugables, siendo Jermad proveniente de los cómics y eso me da la esperanza de que quizá veamos en un futuro no muy lejano a otros personajes nunca vistos, tal vez de las novelas o incluso de Gears Tactics, cuando este último debute en abril. Y el hecho de ver a Baird y al Drone deja claro que con el transcurso del tiempo el resto del pelotón Delta y la horda Locust se unirán al elenco. ¡Bien ahí, The Coalition!

"me inquieta que Gears 5 quiera meterse con calzador a otros géneros que están de moda, concretamente al de shooters basados en héroes como Overwatch"

Pero insisto, aunque para el modo Versus no hay ningún problema, sigue siendo un tanto fastidioso que en Horda y Escape no tengamos libertad completa para escogerlos. Lizzie Carmine tiene a su disposición un poderoso Silverback y eso la vuelve una vez que mejoras sus cartas de combate, en una opción que todos se quieren disputar en la pantalla de selección de personajes (por lo menos ahorita que está fresca la Operación), y como ni Horda ni Escape permiten héroes duplicados a veces simplemente no la puedes escoger. Esto me hace extrañar el modo Horda de Gears 4 donde cualquier persona podía tener el papel que uno quisiera (luego me acuerdo de que la gnasher de ese juego estaba muy rota y se me olvida). En fin, separemos las cosas porque tanto Lizzie como Baird en general se sienten bien, son buenos agregados. No sólo diversifican las opciones (si es que otros jugadores no se pelean por el uso de estos personajes, claro), también hacen más variadas las oportunidades que tienes al enfrentar a los diversos jefes de cada 10 oleadas o en el desenlace de Escape.

En cuanto a Jermad y el Locust Drone se refiere es mejor verlos como lindos skins para las opciones tradicionales versus. Porque, aunque ambos también tienen habilidades interesantes (cough -Jermad está roto- cough), la realidad es que al ser sus propiedades únicas de Arcade no terminas explotándolas mucho que digamos… A menos claro que seas parte de esa pequeñísima población que juega Arcade, que, si es el caso, te recomiendo a Jermad para evitar que te “headshotien” rápido.

Ok, apá. Muy bonito y todo, pero… ¿El juego ha mejorado desde la Operación 1?

Si por “mejorado” te refieres a cosas técnicas y de balance pues sí, sí ha mejorado. Quizá en lo personal la que mas me urgía que repararan era el mazo y su impacto OP contra el suelo que se pasaba por el arco del triunfo si te cubrías o no. Eso quedó arreglado como también que han traído más personajes de Escape al modo Horda y viceversa; un gran avance que pronóstica que con el pasar de las operaciones más y más personajes podrán ser elegidos en ambos ecosistemas hasta llegar a un punto en el que quizá todos sean elegibles en todos lados. Aprecio el esfuerzo de The Coalition de hacer esto (que no ha de ser nada fácil) porque en su intento de darle un mini árbol de habilidades a cada héroe metieron la pata al volverlos incompatibles en ciertas modalidades (lo malo es que ahora están metiendo la misma pata con los mapas, je…).

También han hecho que completar el nuevo Tour of Duty sea más fácil… Para quienes pagan Impulso al duplicar las estrellas que se obtienen con cada desafío diario. Por cierto, hago un paréntesis aquí para escribir una pequeña carta a The Coalition:

Querido The Coalition,

¿Me puedes explicar por qué cuando aún no desbloqueaba a ninguno de los 4 nuevos héroes tus misiones diarias me pedían cumplir objetivos que involucraban usar a esos héroes? Mejor aún, ¿me puedas explicar por qué cuando gaste 10 Hierros para saltarme esa misión, la misión que tomó su lugar fue la misma?

Tuyo siempre,

PaVS

Es verdad, amigos. Esto me pasó en plena operación y francamente me molestó un poco porque las recompensas detrás del nuevo Tour of Duty ni siquiera son tan interesantes como las que presentaba la operación anterior. Un skin recoloreado del Orador (con los ojos rojos de que acaba de fumarse algo) como premio final no es precisamente muy motivacional que digamos como para querer avanzar una vez más por los 43 rangos del ToD. Y el medallero es lo mismo, sólo el skin clásico de Baird vale la pena (en la opinión de su humilde servilleta).

Bueno, después de tanto choro. ¿Merece la pena darle mi tiempo a la operación 2 de Gears 5?

¿La verdad, la verdad, la verdad? Sólo si encontraste entretenido desbloquear todo lo que en su momento trajo la operación anterior. Lo cierto es que el grinding es igual de pesado y repetitivo y las recompensas, menos alentadoras. Pero si eres súper fan y necesitas tenerlo todo seguro que nada te detendrá para lograrlo. También creo que encontrarás disfrutable Free-for-All para jugar con tus amigos, y que no pasará mucho tiempo para que lo abandones para regresar a Rey de la Colina y Escalada porque ni siquiera Arcade en su modalidad Blitz es tan atrapante como para que quieras reemplazar a sus contrapartes. Free for All es un buen agregado, sí. Sólo me preocupa que su llegada sea el augurio de futuras operaciones que atenderán primero a esta modalidad antes que al resto. Como jugador de KoTH, fue muy decepcionante esperar 3 meses para que nada más agregaran dos mapas a su tabla de rotación y, como dije, que sólo 1 de los 2 haya sido nuevo (visualmente muy épico y sus cambiantes layouts muy interesantes y diversos, eso sí) me hizo cuestionarme si quizás estoy perdiendo un poco de mi tiempo con Gears 5. No lo sé. Es muy pronto para saberlo. Si ya jugaste esta operación, ¿qué sabor te dejó? Déjanos un comentario.