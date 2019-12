The Witcher: Netflix vs. videojuegos, ¿qué diferencias esperar?

Después de un largo viaje y años de espera, la serie de The Witcher está por estrenarse en Netflix. Se trata de una noticia digna para emocionar a los entusiastas más grandes del gaming. Después de todo, los juegos de CD Projekt RED de esta saga han destacado por su buena historia, por lo que nuevas aventuras en El Continente hechas para la pantalla chica tienen que ser buenas, ¿verdad?

Sin duda, les expectativas son altas para la serie protagonizada por Henry Cavill, pero antes de correr a verla es importante que los fans de The Witcher: Wild Hunt sepan algo: la producción de Netflix no está basada en los videojuegos. Como bien sabes, los aclamados RPG de CD Projekt RED están basados en la saga de libros de Andrzej Sapkowski y lo mismo pasará con esta nueva adaptación. Aunque ambos productos están hechos gracias al mismo material fuente, los creativos encargados de cada uno de ellos tuvieron libertad creativa. Como consecuencia, debes esperar que haya diferencias entre la serie de Netflix y los tìtulos que tanto amamos.

Para evitar que algunos de los posibles cambios te parezcan extraños, te decimos algunas de las diferencias entre los juegos de The Witcher y los libros de Sapkowski. De este modo, estarás bien preparado para el estreno de la serie y te sentirás un experto cuando la veas.

No es la misma historia

Estamos seguros de que cuando te enteraste de que Netflix estaba haciendo una serie de The Witcher te emocionaras pensando en revivir el viaje donde Geralt busca a Ciri y lucha contra la Cacería Salvaje en Nilfgaard. Si bien no podemos descartar que eso pase en algún momento ―en especial porque la serie se perfila para ser un éxito y ya es un hecho que tendrá otra temporada―, no debes esperar ver la misma historia de los videojuegos, ya que estos cuentan una historia diferente a lo que Sapkowski escribió en su saga de novelas. De hecho, los juegos se llevan a cabo después de las novelas y no se consideran canon.

En una entrevista, Lauren Schmidt Hissrich, productora de The Witcher, mencionó que, aunque son fans de los videojuegos, prefirieron inspirarse directamente en la obra de Sapkowski, empezando por las historias cortas. Con esto podemos imaginar que la primera temporada de la serie se inspirará en El último deseo (1993) y La espada del destino (1992), libros que recopilan varios de los cuentos cortos de Sapkowski. Hissrich argumenta que, aunque le gustaría adaptar la saga entera, decidieron concentrarse en estos relatos ya que ahí es donde se encuentra la construcción de mundo, lo que también les permitirá contar su propia historia.

“Somos muy fanáticos de los libros. Todos también somos fans de los videojuegos, pero esto solamente está basado en los libros y es de ahí de donde tomamos nuestra inspiración, empezando por las historias cortas”, mencionó. “Una de las primeras cosas que hicimos fue enfrentar esa pregunta. [Es decir] ¿queremos hacer historias cortas o queremos hacer la saga? Quiero decir, ¡ojalá tengamos tiempo y espacio para hacerlo todo!”, mencionó la productora. “[Yo creo] que no puedes saltarte las historias cortas. Es donde está la construcción de mundo y donde se construyen las bases del mundo. Pero también, Freya [Allan] está aquí sentada. Ciri es parte de nuestra serie, así que hablábamos sobre cómo asegurar que la tengamos en un momento temprano y asegurarnos que tenga una historia propia. Así que creo que las audiencias estarán muy sorprendidas sobre como logramos hacerlo en una temporada de televisión”.

En pocas palabras: tanto la serie de Netflix como los juegos de CD Projekt RED están basados en los mismos libros. Sin embargo, el estudio polaco decidió contar sus propias historias, por lo que podemos descartar que la producción para televisión vaya a narrar los mismos hechos. Dicho esto, ambos productos nos llevarán a El Continente y nos presentarán varios rostros familiares.

Un Geralt diferente

Si algo han aprendido los creativos a lo largo de la historia del gaming es que rara vez el protagonista de un videojuego puede ser igual que el de una película y mucho menos que el de un libro. Después de todo, los juegos de video son un medio en el que se expresa una fantasía de poder, por lo que en un montón de ocasiones es necesario tener personajes que sean muy poderosos. A eso hay que sumarle que, aunque tengan personalidad propia, los héroes de videojuegos son avatares de los jugadores, por lo que hay que escribirlos de una manera distinta.

Entonces, no te sorprenderá saber que el Geralt de Rivia de los libros de Sapkowski no exactamente el mismo que pintó CD Projekt RED para sus juegos. Por supuesto que sus características más importantes están presentes, pero también hay diferencias sustanciales que vale la pena tener en cuenta.

El Continente es un mundo desolado y destruido, como consecuencia, sus habitantes llevan una vida muy austera, hecho que tiene consecuencias en sus habitantes, incluso en Geralt. Así pues, en los libros es un tipo delgado, con ojos oscuros, lleno de cicatrices, sin barba y con una sonrisa encantadora. Por su parte, en los juegos lo vemos como un sujeto imponente, con músculos bien definidos, una sonrisa encantadora y una voz profunda.

Cabe mencionar que las diferencias también están en la personalidad de Geralt, aunque aquí son menores, por lo que no hay duda de que CD Projekt RED hizo un gran trabajo en adaptar al personaje. A lo que vamos es a que todos los que leyeron los libros y después jugaron The Witcher: Wild Hunt notaron que en los juegos es el mismo tipo genial, aunque ahora es menos "mecha corta" y está dispuesto hacer una que otra broma. También hay que mencionar que el control que tiene el jugador sobre el personaje hace que pueda tomar decisiones que serían inimaginables para el Geralt del libro, como preferir quedarse con Triss en lugar de Yennefer.

En Geralt de Rivia podemos ver que el equipo de producción de Netflix también estuvo abierto a inspirarse en algunas de las cosas que más gustaron de la saga The Witcher en los videojuegos. Esto quedó claro desde la elección de Henry Cavill como actor responsable de dar vida a Geralt de Rivia, ya que es un sujeto alto, fuerte y atractivo, al igual que Geralt en los videojuegos. Dicho esto, también tiene características propias como ausencia de cicatrices ―aunque bien podría conseguir algunas con el paso de los capítulos―, una voz agradable y un nuevo medallón. Como puedes ver, no tuvieron miedo de presentar a su interpretación del Lobo Blanco.

Las espadas de Geralt

Si has visto alguno de los avances de The Witcher, es muy probable que te haya llamado la atención un detalle de Geralt: en la espalda sólo carga una espada, en lugar de 2 ―una de acero y otra de plata― como lo hace en sus aventuras en el mundo de los videojuegos. Si bien puede parecer un detalle menor, los fans de la saga de CD Projekt RED saben que es algo que significa mucho, ya que cada espada tiene función específica. La de acero es la que Geralt usa para derrotar a todos sus enemigos humanos, mientras que la de plata la reserva para los monstruos.

Pero entonces, ¿por qué Geralt sólo carga una espada en la serie de Netflix? ¿Acaso en los libros únicamente necesita una espada y la de plata es un invento de CD Projekt RED? En realidad, la segunda espada sí está presente en los libros. De hecho, en varios de los cuentos de Sapkowski es mencionada como una útil herramienta para todas esas ocasiones en las que Geralt tiene que ensuciarse las manos al eliminar un monstruo.

Ahora bien, no pienses que Netflix se olvidó de incluir la espada de plata. En los libros se describe que Geralt solamente carga su arma de acero en la espalda, mientras que la de plata la guarda en una bolsa que lleva Roach, el caballo que en nuestro idioma es mejor conocido como Sardinilla. Así pues, se antoja muy probable que en la serie de The Witcher vayamos a ver la espada de plata en algún momento y que simplemente Netflix haya preferido no mostrarla en los primeros avances de The Witcher.

Otro punto que hay que dejar en claro es que CD Projekt RED exageró un poco en la utilidad de la espada de plata. Sí, en los libros es importante para Geralt, pero también puede eliminar a varios monstruos con la de acero, ¿no nos crees? Checa lo que dijo el mismísimo Brujo en El último deseo.

“Como ves, llevo 2 [espadas]. Todos los brujos llevan 2 espadas. Algunos malintencionados afirman que la de plata es para los monstruos y la de acero para los seres humanos. Eso es falso, por supuesto. Hay monstruos a los que sólo se puede dominar con la espada de plata, pero los hay también para los que el acero es mortal”, menciona Geralt.

En resumen: en los libros, Geralt de Rivia únicamente suele cargar la espada de acero, pero también lleva la de plata en su caballo. Así pues, la idea de que el Brujo lleve ambas para eliminar a diferentes tipos de enemigos fue idea de CD Projekt RED, quienes lo usaron de manera astuta para implementar una mecánica de juego que te ayudara a sentirte más inmerso en su mundo.

Yennefer; Ciri y otros personajes

No hay duda de que Geralt de Rivia es la estrella de la saga The Witcher. De hecho, se puede decir que el Lobo Blanco resulta un personaje tan interesante que es una de las muchas razones por las que muchos aman The Witcher. No obstante, decir que es el único personaje importante sería completamente injusto, ya que su a alrededor hay grandes personalidades con un rol importante en el ajedrez político de El Continente.

Entre las más importantes están Yennefer de Vengerberg y Cirilla Fiona Elen Riannon, a quienes seguramente reconoces, puesto que tienen un rol muy importante en The Witcher: Wild Hunt. No obstante, al ver la serie no esperes que sean exactamente igual que en los videojuegos, ya que los avances nos indican que podemos esperar que sean fieles a su versión literaria. Esto fue evidente desde que nos enteramos de que Freya Allan sería Ciri, una versión joven del personaje.

Las diferencias entre las Ciri y Yennefer del libro con las del juego son muy amplias. Uno de los detalles más marcados es que la relación de ambas en los libros es mucho más profunda y parece que en la serie tendremos la oportunidad de ver más sobre los días en los que Yennefer cuidaba a Ciri, lo que permitió que su relación como de madre e hija. También llama la atención que la historia de Ciri en los libros es mucho más cruda e intensa, además de que en muchas ocasiones las cosas van en su contra. Otro punto importante es que los libros profundizan más en estos personajes que los juegos, e imaginamos que lo mismo sucederá en la serie de Netflix.

Por otro lado, Dandelion es un personaje mucho más importante. En las páginas de The Witcher aparece como un fiel amigo de Geralt que, si bien es un tanto cobarde, resulta un individuo agradable gracias a su buen humor y nunca es una molestia. Por su parte, la relación de Triss Merigold con Geralt es menos significativa que en los juegos, tanto, que el Lobo Blanco nunca corresponde su amor [ni modo...]. Así pues, no te sorprendas si en la serie Geralt es más frío con ella y no la invita a la cima de un faro al sureste de Novigrad.

Una nueva historia, pero con la misma emoción

Como ves, en The Witcher de Netflix encontraremos cosas diferentes y con un enfoque distinto respecto a las que vimos en los videojuegos de CD Projekt RED. Estamos seguros de que esto le alegrará a todos los que hayan disfrutado esta saga, puesto que les permitirá enamorarse de otra cara de una de las historias de fantasía más emocionantes de las últimas décadas.

Ahora bien, también hay que mencionar que Netflix debió de poner mucho esfuerzo en esta producción, ya que será comparada con la estupenda adaptación de CD Projekt RED. No hay duda de que el equipo polaco puso la vara alta al tomar la historia de Geralt y convertirla en uno de los videojuegos más inmersivos de los últimos años. Muchos jugadores han comentado que se enamoraron de Wild Hunt y entregas pasadas ya que les resulta imposible soltar el control porque quieren saber qué pasará después. También hay quienes comentan que han pasado más horas de las que quisieran aceptar completando misiones secundarias, las cuales están tan bien escritas que bien podrían ser objetivos principales de cualquier otro RPG. No hay duda de que tendrá que ser una serie muy especial para llenarle el ojo a los jugadores.

The Witcher llegará a Netflix el próximo viernes 20 de diciembre. Su primera temporada estará conformada por 8 episodios, los cuales no serán los únicos, puesto que ya se confirmó que habrá más gracias a que tendrá una segunda temporada. Dicho lo anterior, sólo el tiempo dirá si la serie resulta ser el éxito que sus creadores esperan que sea.

El estreno de The Witcher en Netflix también es un pretexto perfecto para volver a visitar la versión virtual de El Continente, revivir la última gran aventura de Geralt de Rivia y compararla con lo que Netflix nos contará en pantalla. No hay duda de que una de las mejores maneras de hacerlo es con The Witcher: Wild Hunt, RPG que se ganó el premio a Juego del Año en 2015 y que es considerado uno de los mejores juegos de esta generación y de toda la década. En caso de que no lo sepas, se trata de un ambicioso RPG que cuenta una historia atrapante e interesante en la cual controlarás a Geralt de Rivia y tendrás la misión de encontrar a Ciri antes de que la Cacería Salvaje lo haga.

Recordemos que el fantástico juego de CD Projekt RED recientemente hizo su llegada a Nintendo Switch en un port que dejará con la boca abierta a cualquiera que le de una oportunidad. Saber Interactive logró llevar la aventura de Geralt en El Continente a la consola híbrida de una forma que se siente y juega genial al aprovechar al máximo el poder de la plataforma. Además, es una versión que puedes llevar a cualquier lado en Nintendo Switch o Nintendo Switch Lite para que así nunca te tengas que despegar de su mundo e inviertas cientos de horas completando cada una de sus interesantes misiones. Ningún entusiasta de los RPG se puede dar el lujo de dejarlo pasar.

¿Te interesa esta versión? Si dijiste que sí, te contamos que puedes conseguirla en formato físico en Game Planet. The Witcher: Wild Hunt Complete Edition para Nintendo Switch viene en un paquete que trae colecionables como un mapa, un par de stickers y un libro que te dará varios detalles sobre el universo de The Witcher. Además, se trata de la edición completa, por lo que trae el juego base y sus 2 expansiones ―Hearts of Stone y Blood & Wine― en un solo cartucho y sin la necesidad de hacer descargas adicionales.