Quédate en Casa: Snake Pass, un plataformero sin piernas, pero mucho movimiento

La cuarentena por coronavirus (COVID-19) ha hecho que muchos nos tengamos que quedar en casa para evitar que el virus se siga propagando. Si bien es algo que puede resultar sencillo, tras semanas de confinamiento las cosas se pueden tornar un tanto aburridas. El equipo de LEVEL UP quiere poner su granito de arena para evitar que te aburras y es por esto que decidimos recomendarte algunos juegos que puedes disfrutar en estos días donde el tiempo libre seguramente te sobra.

En días anteriores, mis compañeros ya han hecho algunas recomendaciones fantásticas. Por ejemplo, Victor Rosas habló sobre Spec Ops: The Line, un juego que inesperadamente se convirtió en uno de los más memorables de la generación pasada. También es valioso recordar el texto sobre Journey que escribió Mardokeo Galván, ya que es un indie que nos recuerda a conectar con otros en estos tiempos difíciles. Por su parte, Quake y Fernando Salinas nos recomendaron checar Divinity Original Sin 2 y Zone of the Enders: The 2nd Runner, respectivamente. Ahora que vuelve ser mi turno decidí platicarte sobre Snake Pass.

Los géneros dentro del mundo de los videojuegos tienen elementos bien definidos que los caracterizan. En los shooters puedes tener habilidades increíbles, pero lo que no puede faltar es la capacidad de disparar; por su parte, los RPG te deben poner en el papel de un personaje y hacerte disfrutar una buena historia. Cuando hablamos de plataformeros, ¿cuáles serían sus características más importantes? Por lo que nos muestran sus máximos exponentes, podríamos pensar que la capacidad de correr y saltar. No obstante, el mismo nombre del género nos da la respuesta: tener plataformas como principal obstáculo a vencer.

Al parecer, alguien dentro de Sumo Digital entendió muy bien este concepto. Sí, por años juegos como Super Mario Bros. o Banjo-Kazooie nos han hecho pensar que los plataformeros sólo pueden existir si tenemos a personajes que puedan correr y saltar en espacios bidimensionales o tridimensionales. Dicho esto, la realidad es que el género puede ofrecer mucho más y este equipo británico estaba dispuesto a demostrarlo, así que decidieron demostrarlo con un proyecto único.

Me refiero a Snake Pass, un plataformero que sobresale por lograr ser muy diferente a los otros juegos del género, pero al mismo tiempo sentirse que pertenece a él. Como puedes imaginar por lo que dije antes, en Snake Pass no puedes brincar y correr, pero hay una buena razón por la que esto pasa: eres una serpiente común y corriente. Así es, aquí tomarás el control de un animal, pero uno que carece de habilidades antropomórficas a diferencia de los reptiles que hemos visto en otros juegos.

"Las primeras horas con Snake Pass son como un rompecabezas en el que tienes que volver a aprender a caminar"

Lo anterior se traduce en un juego en el que estás obligado a moverte como una serpiente y en pensar como una. Esto quiere decir que, si ves un objetivo que en otros plataformeros alcanzarías saltando, aquí debes llegar a él al arrastrarte por el terreno y buscar un lugar por el que puedas trepar o agarrarte con tu largo cuerpo. Hablando sobre esto, la longitud del protagonista de Snake Pass en ocasiones también será un obstáculo que, por culpa de su propio peso, te puede llevar a caer a un vacío.

Es probable que estés pensando que un plataformero con un concepto tan diferente no se puede controlar al igual que el resto del género y si es así, debes saber que tienes toda la razón. Para Snake Pass, Sumo Digital desarrolló un sistema de control que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados desde Super Mario 64. Así pues, las primeras horas con Snake Pass son como un rompecabezas en el que tienes que volver a aprender a caminar.

Un plataformero diferente

También quiero destacar que Snake Pass tiene un diseño de niveles muy bueno. Es una lástima que presenta mucho reciclaje de materiales que dejan en evidencia que se trata de un proyecto de bajo presupuesto. Dicho esto, las ideas y retos que encontrarás en ellos son divertidos, así que no te desanimes por ver lo mismo una y otra vez.

En resumen, Snake Pass es un plataformero muy valioso que vale la pena revisar. Son pocas las veces en las que un juego logra deconstruir un género para aún queda lugar para innovar. Ten en cuenta que, por lo anterior, puede que la experiencia te frustre por momentos, pero tu dedícale un buen rato y verás que al final valdrá la pena.

Si te dieron ganas de jugar Snake Pass, debes saber que está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a cambio de $19.99 USD ($179.99 MXN). Aunque se produjeron algunas ediciones físicas, sólo se hicieron en cantidades limitadas, así que te recomiendo que te quedes satisfecho con una copia digital.

Para finalizar, te presento otras de las recomendaciones que ha hecho el equipo editorial de LEVEL UP como parte de nuestra serie Quédate en casa:

Daniel Laguna ― Tetris, un clásico que nunca pasa de moda

Luis Sánchez ― Kingdom Under Fire: The Crusaders y la maravilla de la fantasía medieval

Fernando Salinas ― Vanquish, acción desenfrenada al estilo de Platinum Games

Pedro Cesari ― Stardew Valley, la vida en la granja es la mejor vida

Víctor Rosas ― BioShock, tan cerca de la pesadilla y tan lejos de la utopía