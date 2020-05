Quédate en casa: Chrono Cross, un inolvidable viaje interdimensional

A pesar de que la situación parece estar mejorando paulatinamente en algunos países, es importante que todavía permanezcas en casa y sigas las recomendaciones para evitar los contagios y la propagación de COVID-19. En LEVEL UP preparamos una serie de recomendaciones para que pases tu tiempo libre disfrutando excelentes juegos, como Ace Combat 7, Granblue Fantasy: Versus, Darksiders, Tibia y Snake Pass.

El primer PlayStation es la meca para los amantes de los JRPG, pues en ese entonces Squaresoft —ahora Square Enix— nos deleitó con algunos de los mejores juegos del género. Para mí uno de los más memorables es Chrono Cross, título que se desprendió del fabuloso Chrono Trigger y del incomprendido Radical Dreamers.

Chrono Cross siempre lo asocio con esa emoción e incertidumbre que seguramente muchos de nosotros sentimos, cuando éramos niños, con la llegada de un nuevo milenio. El juego debutó en América en el año 2000 y para mí se convirtió en un parámetro de lo que futuros JRPG debían ofrecer.

Curiosamente, Chrono Cross, al igual que su legendario predecesor, nos ofrece una historia donde el tiempo y los viajes entre épocas son los motivos principales. Tomaremos el papel de Serge, un joven que vive tranquilo en la villa Arni. Sin embargo, pronto descubrirá que está destinado irremediablemente a cumplir una tarea que definirá el devenir del mundo y de los tiempos. Chrono Cross fue uno de esos juegos que me atrapó al instante por varias razones.

La primera de ellas fue su mundo, al que no me sentí tan ajeno como al de otros JRPG. Chrono Cross no nos lleva a esa imponente ciudad medieval o a un universo de fantasía clásica pura. En cambio, el título nos transporta a una región tropical fuertemente inspirada en el caribe. No en vano el mundo de Chrono Cross se llama El Nido. Sí, así en español.

Por otro lado, Chrono Cross me encantó debido a sus fuertes diferencias con otros JRPG de la época. El título se distingue por abandonar los combates azarosos, pues en todo momento vemos a los enemigos en pantalla. Además, deja de lado el sistema de puntos de experiencia y solo nos deja mejorar los atributos de nuestros personajes en ocasiones especiales y contadas.

Su sistema de combate por turnos introdujo una barra de resistencia, que le da a nuestros personajes la oportunidad de atacar varias veces, con diversas intensidades, hasta que este parámetro se agote.

Esta novedad, combinada con el funcionamiento de sus magias, llamados Elementos, le dieron a Chrono Cross una gran riqueza y una nueva capa de complejidad, así como de estrategia. Incluso ahora, el sistema de batalla en general no se siente anticuado como el de otros JRPG.

Un sistema de combate que intentó innovar

Si hay un componente de Chrono Cross que deja una impresión profunda y encanta es sin duda su música. Yasunori Mitsuda compuso una de las bandas sonoras más memorables, con una instrumentación un tanto inusual con resultados sorprendentes. Basta ver la introducción del juego y escuchar Scars of Time para saber que el juego nos ofrecerá algo realmente épico e inolvidable.

No se puede dejar de lado su gran y atractivo apartado de personajes, diseñados por Nobuteru Yūki. En Chrono Cross es posible reclutar a más de 40 aliados, cada uno con un diseño genial y una historia de fondo interesante.

Si bien para algunos la narrativa del JRPG es innecesariamente enrevesada, no deja de ser llamativa debido a sus constantes giros y la manera en que se desarrolla en varias dimensiones. Para que tengas una idea de su manufactura, solo debes saber que la historia de Chrono Cross estuvo a cargo de Masato Kato, escritor que trabajó en la narrativa de Chrono Trigger, Final Fantasy VII, Xenogears y Baten Kaitos.

Chrono Cross debutó en el primero PlayStation y todavía es posible conseguir una copia física. También tienes otras alternativas para disfrutarlo en la actualidad, pues se ofrece en la PS Store a cambio de $9.99 USD para PlayStation 3, PlayStation Vita y PSP.

