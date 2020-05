Quédate en casa: Darksiders, en busca de la redención en el fin del mundo

La situación mundial parece volver cada vez más a la normalidad; no obstante, en algunas regiones las recomendaciones son quedarse en casa cuanto sea posible. Es por esto por lo que en LEVEL UP seguimos recomendándote algunos títulos que nos parecen muy buenos y que podrían ayudarte a pasar un buen rato en el aislamiento. Entre estas sugerencias puedes encontrar Skullgirls: 2nd Encore, un gran juego de peleas del que nos contó Fernando Salinas. Por su parte, Víctor Rosas nos habló del título de carreras R4: Ridge Racer Type 4, Pedro Cesari nos expuso lo que hace genial al indie Spelunky y Quake nos recomendó el sobresaliente multijugador de Left 4 Dead 2.

Gracias a esta iniciativa he tenido la oportunidad de recomendarte INSIDE, Journey, Catherine, Furi y Castle Crashers, y en esta ocasión he decidido hablarte de una serie que desde su primera entrega me agradó y que afortunadamente tras varios eventos adversos sigue en pie. Me refiero a Darksiders.

Darksiders nació en 2010, cuando debutó la primera entrega, homónima, que contaba la historia de War, el primero de los 4 Jinetes del Apocalipsis. Esta serie basa su narrativa en los eventos bíblicos que se refieren en el libro Apocalipsis. Sin embargo, se le da un interesante giro a lo sucedido y se enfoca en los 4 Jinetes destinados a hacer perecer al mundo.

En el título original, luego de ser engañado, War fue parte del caos que azotó a la Tierra y sus habitantes, pero se descubrió que aún no era tiempo de llevar a cabo la destrucción y fue sentenciado injustamente. Para probar su inocencia y encontrar al culpable que dio inicio anticipado a la exterminación del mundo, a War se le designa la misión de regresar a la Tierra devastada y encontrar pruebas.

Darksiders presenta una historia inspirada en el apocalipsis

Así es como comienza la aventura en Darksiders, un título con un estilo de juego de aventura y acción hack and slash que se dio a conocer por su temática y por mezclar exitosamente estos 2 géneros. Vigil Games, estudio que nació junto con la franquicia, se inspiró en el sistema de mazmorras de entregas clásicas de The Legend of Zelda, pero con toques de backtracking, que popularizaron juegos de Metroid y Castlevania, y en sus mecánicas de combate se pueden identificar la violencia y la movilidad de los títulos originales de God of War.

Lo anterior tuvo muy buenos resultados, pues la aventura se divide en zonas donde yacen jefes que evocan la manufactura de un The Legend of Zelda, ya que antes de llegar a ellos es necesario abrirse paso por secciones con combates y acertijos que recompensan con una mejora de combate que al final será clave para derrotar al enemigo más poderoso de la zona. Este sistema de progresión junto con la historia de traición basada en los jinetes y la dirección de arte a cargo de Joe Madureira (ilustrador de cómics), sirvió para que la franquicia ganara seguidores y asegurara su continuidad.

El juego original es muy bueno. Aunque basa su combate en peleas con la espada, a medida que se avanza en la historia se diversifican las mecánicas de juego. Incluso hay secciones que exploran un diferente control del personaje y dan más variedad al título, y al juntarlo con las mejoras que se desbloquean en una tienda con recursos dentro del juego resulta una experiencia agradable.

Darksiders mezcla las mazmorras de The Legend of Zelda con la acción de God of War

Sin embargo y contrario al consenso de los fans de la serie, creo que en Darksiders II el combate logró ser más dinámico y atractivo en general. Lo que creo que restó puntos en la experiencia global es el sistema de exploración, pues al apostar por un mundo más grande, algunos entornos pueden resultar algo grandes y sin mucho con lo que interactuar. La historia no fue tan original como en el primero, ya que en esta entrega también se oscila alrededor de la sentencia injusta de War, pero ahora controlando a Death, que buscará redimir a su hermano nephilim.

Las ventajas de controlar al Jinete pálido es que puede cargar armas de diferente tipo, pues en esta entrega se apostó por un sistema de progresión con un árbol de habilidades que permite mejorar al personaje en ciertos rubros, como en el ataque, la defensa, la probabilidad de asestar golpes críticos o elevar su habilidad arcana, con la cual puede hacer uso de poderes sobrenaturales. Además, la agilidad de Death es mucho más elevada que la de War y se puede notar en los combates rápidos que exigen esquivar perfectamente si quieres seguir en pie.

El sistema de combate en Darksiders II es más rápido

Esta diversidad hace que se aborde de diferentes maneras un enfrentamiento. De hecho, se pude notar lo bien que está construido el sistema de combate al medir tus habilidades en el Crisol, un modo de juego basado en combates de enemigos que atacan por hordas. Se tienen muy pocos objetos para restaurar la salud, por lo que es esencial no recibir ningún ataque de los oponentes o usar habilidades de recuperación de salud. Conforme te acerques a la horda 100, la dificultad irá aumentando y si pierdes tendrás que iniciar desde 0, dejando atrás varios minutos de juego.

El número de los jinetes debe ser 4 y por fortuna, tras la bancarrota de THQ, las propiedades sobrevivieron y se transfirieron a THQ Nordic (antes conocido como Nordic Games), que ha sacado adelante la franquicia con 2 títulos a cargo de los fundadores de Vigil Games, estudio que pereció tras el episodio triste de THQ. Nos referimos a Gunfire Games y Airship Syndicate, que lograron lanzar Darksiders III y Darksiders Genesis. No hablé mucho sobre estos 2 títulos porque no he tenido la oportunidad de jugarlos, pero puedo decir que el primero continúa la historia de traición a War, pero en él tomas el control de Fury, la única nephilim femenina del cuarteto y que es jinete del caballo negro. En cuanto a Darksiders Genesis, te cuento que adopta un sistema de juego completamente diferente, ya que la perspectiva es elevada y el combate es contra más enemigos en pantalla, tiene una orientación arcade y enfatiza el juego dual o cooperativo.

La franquicia Darksiders cuenta con 4 juegos

Si no conoces esta serie y quieres probarla, te recomiendo empezar por la aventura de War. A pesar de que la franquicia debutó hace varios años, recientemente se estrenaron versiones remasterizadas de Darksiders y Darksiders II, las cuales pueden encontrarse en consolas actuales (Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch) aparte de PC, al igual que Darksiders Genesis. Darksiders III en cambio, está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

